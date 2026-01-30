Damen-Abfahrt in Crans-Montana ab 10 Uhr LIVE

Jannik Sinner gegen Novak Djokovic heute LIVE
Wer gewinnt die Damen-Abfahrt in Crans-Montana? Das Rennen beginnt um 10 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
Ein Training muss den Abfahrerinnen für das Rennen heute in Crans-Montana reichen. Der zweite Zeitlauf am Donnerstag war wegen zu viel Neuschnees nicht möglich. Die Olympiageneralprobe fällt damit verkürzt aus, denn am Mittwoch war der Wind im oberen Streckenabschnitt der Spielverderber.
Für Österreichs Cortina-Quartett geht es ein letztes Mal darum, in der schnellsten Disziplin Selbstvertrauen zu sammeln, für Lindsey Vonn um Saisonsieg Nummer drei.
