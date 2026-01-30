Auch Vonn stürzt schwer und bleibt verletzt liegen

Rasch wurde ein Helikopter herbeigerufen, Vonn entschied sich jedoch dazu, selbst ins Ziel zu fahren – wohl, um selbst abzuchecken, wie schlimm es sie erwischt hatte. Mit schmerzverzerrtem Gesicht schwang die Olympiasiegerin von 2010 vor dem Schweizer Publikum ab, als sie von Teamkollegin Jacqueline Wiles tröstend in den Arm genommen wurde, flossen die Tränen.