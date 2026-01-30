Auch Vonn stürzt schwer und bleibt verletzt liegen

Das gibt es ja nicht! Nachdem bereits Nina Ortlieb und Marte Monsen in der Abfahrt von Crans-Montana böse gestürzt waren, erwischte es mit Startnummer sechs auch Top-Favoritin Lindsey Vonn. Die US-Amerikanerin blieb regungslos im Auffangnetz liegen.
Vonn war nach 20 Sekunden an der gleichen Stelle wie Ortlieb gestürzt, auch die 41-Jährige wurde von den Auffangnetzen gebremst und blieb anschließend mehrere Minuten im Schnee liegen.
Rasch wurde ein Helikopter herbeigerufen, Vonn entschied sich jedoch dazu, selbst ins Ziel zu fahren – wohl, um selbst abzuchecken, wie schlimm es sie erwischt hatte. Mit schmerzverzerrtem Gesicht schwang die Olympiasiegerin von 2010 vor dem Schweizer Publikum ab, als sie von Teamkollegin Jacqueline Wiles tröstend in den Arm genommen wurde, flossen die Tränen.
