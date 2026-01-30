Amtsbekannter „Pistolero“ sorgt für Schrecken

Gegen 20.15 Uhr sorgte der 21-jährige Einheimische im Stadtgebiet von Lienz für Aufsehen – und für Angst und Schrecken. Der Verdächtige – er war laut Polizei bereits amtsbekannt – soll randaliert und Passanten gefährlich bedroht haben. Er demolierte zudem ein Verkehrsschild.