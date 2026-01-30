Amtsbekannter „Pistolero“ sorgt für Schrecken

Dramatische Szenen Donnerstagabend in Osttirol: Ein bereits amtsbekannter 21-Jähriger hat in der Bezirkshauptstadt Lienz randaliert und Passanten bedroht. Der Verdächtige, der eine Schreckschusswaffe und einen Schlagring bei sich hatte, wurde festgenommen.
Gegen 20.15 Uhr sorgte der 21-jährige Einheimische im Stadtgebiet von Lienz für Aufsehen – und für Angst und Schrecken. Der Verdächtige – er war laut Polizei bereits amtsbekannt – soll randaliert und Passanten gefährlich bedroht haben. Er demolierte zudem ein Verkehrsschild.
Im Zuge der Personendurchsuchung wurden eine Schreckschusswaffe und ein Schlagring entdeckt und sichergestellt.
Die Ermittler
Verdächtiger festgenommen
Die alarmierte Polizei stellte den rabiaten 21-Jährigen zur Rede und nahm ihn schlussendlich fest. „Im Zuge der Personendurchsuchung wurden eine Schreckschusswaffe und ein Schlagring entdeckt und sichergestellt“, heißt es vonseiten der Ermittler weiter.
Anzeige auf freiem Fuß
Gegen den 21-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach der Einvernahme wurde der Verdächtige auf freiem Fuß angezeigt.
