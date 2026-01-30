„Der Opernball ist wie Disneyland für Erwachsene“

Eine junge, motivierte Dame flitzt in der Oper herum. Für Susanna C. Wiesner nimmt der Arbeitstag derzeit kein Ende, zu hoch sind die Erwartungen, zu groß wäre die Enttäuschung, wenn am 12. Februar nicht alles perfekt ablaufen würde. Immerhin ist die 33-jährige Oberösterreicherin für die VIP-Betreuung, das Gästeservice sowie die Debütanten zuständig.