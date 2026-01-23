Vorteilswelt
Für Musical-Fans

Mark Seibert mit eigener Gala und den größten Hits

23.01.2026 05:00
(Bild: Colin Concert Linz GmbH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Einer der bekanntesten Musical-Darsteller Österreichs führt Regie und lädt mit namhaften Kollegen zur Musicalgala „Tonight“. Am 20. März treten die Künstler in der Wiener Stadthalle auf – und „Krone“-Leser können dafür 10x2 Tickets gewinnen. Gleich hier mitspielen!

Nach dem überwältigenden Erfolg der ersten Musicalgala „Tonight“ gibt es jetzt die ersehnte Fortsetzung: Am 20. März werden Stars der Musicalszene die Zuschauer wieder mit zahlreichen Hits aus den weltweit bekanntesten Musicals verzaubern. Dabei ertönen die schönsten Melodien aus „Die Eiskönigin“, „Der König der Löwen“, „Elisabeth“, „Mozart!“, „Cats“, „Wicked“ u.v.m.

Die hochkarätige Musical-Besetzung verzaubert.
Die hochkarätige Musical-Besetzung verzaubert.(Bild: Julian Quirchmair)

Star-Auflauf im schönsten Musical-Zauber 
Gänsehaut ist vorprogrammiert! Dafür sorgen auch die kraftvollen Stimmen von Mark Seibert (Gesang & Regie), Ana Milva Gomes, Abla Alaoui, Annemieke van Dam, Barbara Obermeier, Moritz Mausser, Oedo Kuipers and Jan Ammann. Begleitet von der Woodstock Allstar Band unter der musikalischen Leitung von Herber Pichler, erwartet Sie eine faszinierende Reise durch die bekanntesten Musicals aller Zeiten.

Vollste Unterstützung der Woodstock Allstar Band.
Vollste Unterstützung der Woodstock Allstar Band.(Bild: © Klaus Mittermayr)

Bester Blick für „Krone“-Gewinner
Gewinner der „Krone“ genießen die Vorstellung am 20. März (20 Uhr) in der Wiener Stadthalle in den Kategorien A oder B. Denn wir verlosen insgesamt 10x2 Tickets – dafür einfach untenstehendes Formular ausfüllen (Teilnahmeschluss: 3. Februar um 10 Uhr). Alle Infos und Tickets gibt’s auch unter www.wien-ticket.at und www.oeticket.com.

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier. 

