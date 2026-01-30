Nach Spar: Auch Rewe darf 20 Unimärkte übernehmen

Einen Tag nachdem die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) die Übernahme von 23 ehemaligen Unimarkt-Filialen durch Spar genehmigt hat, hat am Freitag auch Rewe die Genehmigung für 20 Filialen erhalten. Die Hälfte erhielt Auflagen.
Der Rewe-Konzern verpflichtet sich demnach unter anderem, dass zehn konkret genannte Standorte zehn Jahre von selbstständigen Adeg-Kaufleuten betrieben werden.
Wie schon bei der Übernahme-Prüfung durch Spar habe sich die BWB „die Auswirkungen auf Konsumentinnen und Konsumenten einerseits sowie auf regionale Lieferantinnen und Lieferanten andererseits angesehen und die Einzugsgebiete analysiert“. Dabei ging es unter anderem um die Erreichbarkeit von Alternativen und das Verhalten der Kunden inklusive Pendler. Für jeden der 20 Standorte wurde eine eigene Beurteilung abgegeben. Der Bundeskartellanwalt sei in die Verhandlung der Auflagen eingebunden gewesen und habe die Anmeldung ebenfalls freigegeben, so die BWB.
13 Standorte in Oberösterreich
13 der künftig zu Rewe gehörenden Ex-Unimärkte befinden sich in Oberösterreich, zwei in Niederösterreich und fünf in der Steiermark. Ursprünglich wollte Rewe in der Steiermark in Lebring noch einen weiteren Unimarkt übernehmen, aus „unternehmensinternen Gründen“ sei das Angebot aber zurückgezogen worden, so BWB.
Zukunft für viele Filialen noch ungewiss
Der Lebensmittelhändler Unimarkt mit Sitz in Traun hatte im September 2025 angekündigt, sich vom Markt zurückzuziehen. Einige der gut 90 Filialen wurden bereits geschlossen, die Hälfte bleibt mit den Übernahmen von Rewe und Spar erhalten, was mit den restlichen passiert, darüber laufen noch Gespräche.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.