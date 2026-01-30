Nach Spar: Auch Rewe darf 20 Unimärkte übernehmen

Der Rewe-Konzern verpflichtet sich demnach unter anderem, dass zehn konkret genannte Standorte zehn Jahre von selbstständigen Adeg-Kaufleuten betrieben werden.

Wie schon bei der Übernahme-Prüfung durch Spar habe sich die BWB „die Auswirkungen auf Konsumentinnen und Konsumenten einerseits sowie auf regionale Lieferantinnen und Lieferanten andererseits angesehen und die Einzugsgebiete analysiert“. Dabei ging es unter anderem um die Erreichbarkeit von Alternativen und das Verhalten der Kunden inklusive Pendler. Für jeden der 20 Standorte wurde eine eigene Beurteilung abgegeben. Der Bundeskartellanwalt sei in die Verhandlung der Auflagen eingebunden gewesen und habe die Anmeldung ebenfalls freigegeben, so die BWB.