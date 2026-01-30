Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Genehmigung erteilt

Nach Spar: Auch Rewe darf 20 Unimärkte übernehmen

Oberösterreich
30.01.2026 10:29
Der Lebensmittelhändler zieht sich aus dem Filialgeschäft komplett zurück.
Der Lebensmittelhändler zieht sich aus dem Filialgeschäft komplett zurück.(Bild: APA/TEAM FOTOKERSCHI)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Einen Tag nachdem die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) die Übernahme von 23 ehemaligen Unimarkt-Filialen durch Spar genehmigt hat, hat am Freitag auch Rewe die Genehmigung für 20 Filialen erhalten. Die Hälfte erhielt Auflagen.

0 Kommentare

Der Rewe-Konzern verpflichtet sich demnach unter anderem, dass zehn konkret genannte Standorte zehn Jahre von selbstständigen Adeg-Kaufleuten betrieben werden. 

Wie schon bei der Übernahme-Prüfung durch Spar habe sich die BWB „die Auswirkungen auf Konsumentinnen und Konsumenten einerseits sowie auf regionale Lieferantinnen und Lieferanten andererseits angesehen und die Einzugsgebiete analysiert“. Dabei ging es unter anderem um die Erreichbarkeit von Alternativen und das Verhalten der Kunden inklusive Pendler. Für jeden der 20 Standorte wurde eine eigene Beurteilung abgegeben. Der Bundeskartellanwalt sei in die Verhandlung der Auflagen eingebunden gewesen und habe die Anmeldung ebenfalls freigegeben, so die BWB.

13 Standorte in Oberösterreich
13 der künftig zu Rewe gehörenden Ex-Unimärkte befinden sich in Oberösterreich, zwei in Niederösterreich und fünf in der Steiermark. Ursprünglich wollte Rewe in der Steiermark in Lebring noch einen weiteren Unimarkt übernehmen, aus „unternehmensinternen Gründen“ sei das Angebot aber zurückgezogen worden, so BWB.

Lesen Sie auch:
Das Unimarkt-Logo verschwindet 2026 von der Handelsbildfläche.
Filialen schließen
Die Unimarkt-Lichter gingen nun endgültig aus
20.12.2025
Teilweise mit Auflagen
Deal abgesegnet: Spar übernimmt 23 Unimärkte
29.01.2026

Zukunft für viele Filialen noch ungewiss
Der Lebensmittelhändler Unimarkt mit Sitz in Traun hatte im September 2025 angekündigt, sich vom Markt zurückzuziehen. Einige der gut 90 Filialen wurden bereits geschlossen, die Hälfte bleibt mit den Übernahmen von Rewe und Spar erhalten, was mit den restlichen passiert, darüber laufen noch Gespräche.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
168.692 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
126.391 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Ausland
Virus-Ausbruch in Indien: Ganz Asien alarmiert
107.602 mal gelesen
Kontrollen am Suvarnabhumi International Airport in Thailand 
Mehr Oberösterreich
Genehmigung erteilt
Nach Spar: Auch Rewe darf 20 Unimärkte übernehmen
Krone Plus Logo
Hobbysportlerin sauer
Warum das dynamische Preismodell Skispaß trübte
Kurz nach Mitternacht
Führerscheinneuling war im Alko- und Temporausch
Krone Plus Logo
In Linz und Weiz
350 neue Jobs: Anlagenbauer erweitert Standorte
Krone Plus Logo
Gesetz beinhart
Frau darf ihre krebskranke Hündin nicht besuchen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf