Bub (13) bei Haiangriff vor Brasilien getötet

Arterien durch Angriff verletzt

„Das gesamte Team war bereit, als er hier ankam. Wir haben alle möglichen Maßnahmen gemäß den Richtlinien für erweiterte lebenserhaltende Maßnahmen ergriffen“, erklärte ein Arzt, der den Buben im Spital behandeln wollte und nur mehr seinen Tod feststellen konnte. Es seien Arterien durch den Biss verletzt worden. Auch wenn es das Opfer lebend ins Krankenhaus geschafft hätte, wäre eine Rettung äußerst schwierig gewesen.