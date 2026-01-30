„Bein fast abgerissen“
Bub (13) bei Haiangriff vor Brasilien getötet
An einem beliebten Badestrand an der Küste Brasiliens ist ein Teenager von einem Hai angegriffen worden. Der 13-Jährige verblutete nach der Attacke. Das Tier soll den Buben von hinten angegriffen und in den Oberschenkel gebissen haben.
Deivson Rocha Dantas spielte am Donnerstag mit seinen Freunden am Touristenstrand Praia Del Chifre in Olinda im Meer, als der Hai wie aus dem Nichts plötzlich auftauchte. Zeugen berichten, dass der Teenager das Tier wohl nicht kommen sah, da es sich von hinten näherte.
Augenzeugin: „Der Hai war riesig“
Das Raubtier biss den Buben in den rechten Oberschenkel – jede Hilfe kam für den Schwerverletzen zu spät. „Der Hai hat ihm fast das ganze Bein abgebissen“, schilderte die Cousine des Opfers den furchtbaren Vorfall. Seine Freunde hätten den Bub noch aus dem Wasser gezogen. „Ich konnte nur die Rückenflosse und ein kleines Stück vom Hai sehen. Er war riesig“, so die Augenzeugin.
In diesem Beitrag ist ein Bild des jungen Opfers zu sehen:
In einem privaten Fahrzeug wurde der 13-Jährige ins Spital gebracht. Doch leider alles vergebens. Deivson verstarb noch am Weg ins Krankenhaus. Das Opfer hatte zu viel Blut verloren.
Arterien durch Angriff verletzt
„Das gesamte Team war bereit, als er hier ankam. Wir haben alle möglichen Maßnahmen gemäß den Richtlinien für erweiterte lebenserhaltende Maßnahmen ergriffen“, erklärte ein Arzt, der den Buben im Spital behandeln wollte und nur mehr seinen Tod feststellen konnte. Es seien Arterien durch den Biss verletzt worden. Auch wenn es das Opfer lebend ins Krankenhaus geschafft hätte, wäre eine Rettung äußerst schwierig gewesen.
Hier ist ein Bild des Strandes zu sehen, wo sich das Unglück ereignete:
Der Strand im Osten Brasiliens ist berüchtigt für Haiangriffe: Seit 1992 wurden in dem Bundesstaat, in dem sich die aktuelle Tragödie ereignete, 82 Attacken verzeichnet. Davon endeten 27 Angriffe tödlich. Schilder am Strand warnen Schwimmer vor der Gefahr im Wasser.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.