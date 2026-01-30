Vorteilswelt
Mehr Umsatz erwartet

Billa stellt Lieferung ein, Konkurrenz vorbereitet

Wirtschaft
30.01.2026 10:08
Die Online-Supermärkte Alfies und Gurkerl rechnen durch den Rückzug von Billa mit deutlich mehr ...
Die Online-Supermärkte Alfies und Gurkerl rechnen durch den Rückzug von Billa mit deutlich mehr Bestellungen.(Bild: Imre Antal)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Supermarktkette Billa stellt die eigene Hauszustellung per 31. Jänner 2026 komplett ein. Kleinere Bestellungen werden weiterhin durch Foodora geliefert. Ansonsten steht Konsumenten die Option „Click & Collect“ zur Verfügung. Die Online-Supermärkte Alfies und Gurkerl rechnen mit einem spürbaren Mehrumsatz und bereiten sich auf einen deutlichen Anstieg der Bestellungen vor.

Die Rewe-Tochter war bisher laut eigenen Angaben Marktführer im Online-Lebensmittelhandel in Österreich. Den vom Ende des Onlinegeschäfts betroffenen Lagermitarbeiterinnen und -mitarbeitern habe man „Jobs innerhalb des Unternehmens angeboten“, teilte das Unternehmen mit. Die Zusteller seien nicht bei der Supermarktkette beschäftigt gewesen.

Im Vorjahr hatte Interspar die Hauszustellung komplett eingestellt. 2024 hatten sich die Tiroler Supermarktkette MPreis und der oberösterreichische Nahversorger Unimarkt aus dem Online-Geschäft zurückgezogen. Auch Billa beendete 2024 die Zustellung außerhalb des Großraumes Wiens – aus wirtschaftlichen Gründen.

Bestellungen sind online zwar weiterhin möglich, doch nur noch zur Selbstabholung.
Bestellungen sind online zwar weiterhin möglich, doch nur noch zur Selbstabholung.(Bild: billa.at)

Alfies und Gurkerl spüren Anstieg der Bestellungen
Für den Mitgründer und Geschäftsführer von Alfies, Gunther Michl, sind die Auswirkungen des Rückzugs von Billa „schwer zu quantifizieren“. „Wir spüren allerdings schon seit einigen Wochen einen deutlichen Anstieg an Bestellungen und gehen davon aus, dass die Bestellungen mit der endgültigen Einstellung der Hauszustellung mit Ende Jänner noch einmal mehr werden.“ Alfies plant, sein Liefergebiet rund um Wien und auch Graz deutlich auszuweiten, um weitere ehemalige Billa-Onlinekunden zu erreichen.

Der in Wien und Umgebung aktive Online-Supermarkt Gurkerl erwartet ebenso „einen spürbaren Wachstumsschub“. „Unser Logistikzentrum in Liesing ist gut ausgestattet und auf Wachstum ausgelegt“, so das Unternehmen.

