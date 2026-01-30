Billa stellt Lieferung ein, Konkurrenz vorbereitet

Alfies und Gurkerl spüren Anstieg der Bestellungen

Für den Mitgründer und Geschäftsführer von Alfies, Gunther Michl, sind die Auswirkungen des Rückzugs von Billa „schwer zu quantifizieren“. „Wir spüren allerdings schon seit einigen Wochen einen deutlichen Anstieg an Bestellungen und gehen davon aus, dass die Bestellungen mit der endgültigen Einstellung der Hauszustellung mit Ende Jänner noch einmal mehr werden.“ Alfies plant, sein Liefergebiet rund um Wien und auch Graz deutlich auszuweiten, um weitere ehemalige Billa-Onlinekunden zu erreichen.