„Idiot“: Satiriker hisst US-Flagge auf Grönland

Grenzüberschreitung „keine Absicht“

Der Polizist habe zu ihm gesagt: „Sie bewegen sich auf einem sehr schmalen Grat.“ Schafroths Antwort: „Ja, sagte ich, genau darum geht es. Wenn man diese Grenze überschreitet, bleibt nichts anderes übrig, als sich zu entschuldigen und zu sagen, dass das nicht die Absicht war.“