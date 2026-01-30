Paris verbindet „gemeinsames Trauma“ mit Britney

Paris Hilton und Britney Spears verbindet das „Trauma“, das beide in den 2000er-Jahren erlebt haben.
Die Hotelerbin ist seit vielen Jahren mit dem Pop-Superstar befreundet. Nun verriet sie, dass sie sich kürzlich in Mexiko getroffen hätten. Dabei sprachen sie über die harten Realitäten eines Lebens im Rampenlicht vor 20 Jahren.
„Grausam und bösartig“
Im Podcast „I’ve Never Said This Before with Tommy DiDario“ fragte der Moderator Paris, ob sie mit Britney über ihr „gemeinsames Trauma“ gesprochen habe. Die 44-Jährige erwiderte: „Ja. Ich war vor ein paar Wochen anlässlich ihres Geburtstags mit Britney in Mexiko, und wir haben darüber gesprochen, wie grausam und bösartig die Menschen damals waren.“
Britney könne das zu 100 Prozent nachvollziehen. „Es gibt nur sehr wenige Menschen, mit denen man sich auf dieser Ebene verbinden kann – die diese Erfahrung gemacht haben. Es hat uns beide so stark gemacht“, erzählte Paris.
Frauen fertig zu machen war „etwas ganz Normales“
Die Unternehmerin sprach außerdem über ihre eigenen Erfahrungen mit dem Leben im Rampenlicht zu jener Zeit und gab zu, dass es sich sehr einsam angefühlt habe. „Damals war es Unterhaltung, Frauen fertigzumachen. Es war sehr isolierend. Denn nicht viele Menschen konnten überhaupt verstehen, wie es war, auf diese Weise behandelt zu werden“, enthüllte sie.
Traurigerweise habe sich damals niemand daran gestört. „Es war einfach so normalisiert. Es war etwas ganz Normales, das man eben getan hat“, ergänzte Paris.
„Wenn man 2000er überlebt hat ...“
Heute ist die ehemalige „The Simple Life“-Darstellerin stolz auf die Stärke, die sie damals bewies. „Ich habe das Gefühl, wenn man die 2000er-Jahre überleben kann – alles, was ich durchgemacht habe –, dann kann man alles überstehen“, sagte sie.
