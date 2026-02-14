Erfrorenes Herz: Kaum noch Hoffnung für Buben (2)

Zweijähriger leidet an einem schweren Herzfehler

Der Zweijährige leidet an einem schweren Herzfehler. Kurz vor Weihnachten kam die Nachricht, dass in Südtirol ein Kind ertrunken sei, dessen Herz für eine Transplantation genutzt werden könne. Das Organ wurde 800 Kilometer weiter nach Neapel gebracht. Dabei wurde es nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht wie üblich in herkömmlichem Eis, sondern in deutlich kälterem Trockeneis transportiert. Dadurch sei es „buchstäblich erfroren“, hieß es. Die Ärzte entschieden trotzdem, das Herz zu transplantieren.