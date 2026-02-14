Vorteilswelt
Operation missglückt

Erfrorenes Herz: Kaum noch Hoffnung für Buben (2)

Ausland
14.02.2026 23:14
In Italien liegt ein kleiner Bub seit mehr als 50 Tagen auf der Intensivstation, nachdem ihm ein ...
In Italien liegt ein kleiner Bub seit mehr als 50 Tagen auf der Intensivstation, nachdem ihm ein erfrorenes Spenderherz transplantiert wurde (Symbolbild).
Nach der völlig misslungenen Herz-Transplantation besteht für den kleinen Buben in Italien kaum noch Hoffnung. Ein unabhängiges Ärzteteam kam nach Angaben des Anwalts der Familie zu dem Urteil, dass dem zwei Jahre alten Kind kein neues Herz mehr eingesetzt werden könne.

Der Bub liegt seit Weihnachten in der süditalienischen Großstadt Neapel auf der Intensivstation. Beim Transport eines ersten Spenderherzens aus Bozen in Südtirol war das Ersatzorgan falsch gekühlt worden.

„Nicht mehr transplantierbar“
Das Schicksal des Kindes bewegt Italien sehr. In den Medien ist der Fall großes Thema. Der Bub wird seit der misslungenen Operation mit Hilfe einer Maschine am Leben gehalten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Eltern schalteten nun eine Klinik aus Rom ein, um die Heilungschancen ihres Sohnes zu begutachten. Ihr Anwalt Francesco Petruzzi berichtete am Wochenende im Fernsehensender Rai3, dass der Bub nach Einschätzung dieser Ärzte „nicht mehr transplantierbar“ sei.

Ärzte in Neapel wollen noch nicht aufgeben
Hingegen sind die behandelnden Ärzte des Monaldi-Krankenhauses in Neapel der Meinung, dass eine zweite Transplantation noch möglich sei. Der Bub steht nach italienischen Medienberichten auf der Liste der möglichen Empfänger eines Spenderherzens mit derselben Blutgruppe ganz oben. Damit wird nun in ganz Europa nach einem Ersatzorgan für ihn gesucht – ohne dass das bisher Erfolg hatte.

Zweijähriger leidet an einem schweren Herzfehler
Der Zweijährige leidet an einem schweren Herzfehler. Kurz vor Weihnachten kam die Nachricht, dass in Südtirol ein Kind ertrunken sei, dessen Herz für eine Transplantation genutzt werden könne. Das Organ wurde 800 Kilometer weiter nach Neapel gebracht. Dabei wurde es nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht wie üblich in herkömmlichem Eis, sondern in deutlich kälterem Trockeneis transportiert. Dadurch sei es „buchstäblich erfroren“, hieß es. Die Ärzte entschieden trotzdem, das Herz zu transplantieren.

