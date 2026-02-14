Inter gewinnt „Derby d‘Italia“-Drama gegen Juve!

Die Mailänder gingen durch ein Eigentor von Andreas Cambiaso in Führung (17.), der Pechvogel glich neun Minuten später aus. Nach Gelb-Rot für Juve-Profi Pierre Kalulu (42.) und nach dem 2:1 für Inter durch Francesco Esposito (76.), sahen die Gastgeber schon wie der Sieger aus, aber Manuel Locatelli schaffte den Ausgleich (83.), ehe Piotr Zielinski in der 90. Minute doch noch das umjubelte 3:2 gelang.