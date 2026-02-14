Vorteilswelt
Serie A

Inter gewinnt „Derby d‘Italia“-Drama gegen Juve!

Fußball International
14.02.2026 22:52
Freude bei Inter, Enttäuschung bei Juve
Freude bei Inter, Enttäuschung bei Juve(Bild: AFP/PIERO CRUCIATTI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Inter Mailand hat am Samstag einen prestigeträchtigen Erfolg eingefahren!

Die „Nerazzurri“ gewannen vor Heimpublikum das „Derby d‘Italia“ genannte Duell mit Juventus Turin 3:2, fuhren damit den sechsten Pflichtspielsieg in Folge ein und liegen als Serie-A-Spitzenreiter bei einer Partie mehr acht Punkte vor dem ersten Verfolger AC Milan. Juventus hat schon 15 Zähler Rückstand auf Inter.

Die Mailänder gingen durch ein Eigentor von Andreas Cambiaso in Führung (17.), der Pechvogel glich neun Minuten später aus. Nach Gelb-Rot für Juve-Profi Pierre Kalulu (42.) und nach dem 2:1 für Inter durch Francesco Esposito (76.), sahen die Gastgeber schon wie der Sieger aus, aber Manuel Locatelli schaffte den Ausgleich (83.), ehe Piotr Zielinski in der 90. Minute doch noch das umjubelte 3:2 gelang.

