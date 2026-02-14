Flock: „Jetzt habe ich sie endlich in der Hand!“

Sie hat so dafür gekämpft, so sehr darauf gehofft und nun hat es Janine Flock tatsächlich geschafft – im vierten Anlauf bei Olympischen Spielen hat sie die Gold-Medaille im Skeleton erobert! „Wir haben ein super Teamgefüge, wir haben viele Betreuer und jeder hat einen Super-Job gemacht. Es hat sich über die letzten Jahre entwickelt und jetzt dürfen wir ernten: Ich habe sie endlich in der Hand!“
„In den ganzen Jahren war einiges dabei. Viele Erfolge, viele schöne Momente, Verletzungen, Umorientierungen – so viel, das mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich jetzt bin“, sagte Flock im ORF-TV-Interview.
„Ich bin echt überglücklich!“
Sie habe gespürt, dass dies ein guter Platz für sie sei. „Ich habe loslassen können, ich habe alle vier Läufe gut erwischt, ich bin die Schlüsselstellen gut gefahren. Ich bin echt überglücklich.“
„Pure Energie, die ich gespürt habe!“
An den vierten Lauf von Pyeongchang 2018 – als sie von Gold noch zu Blech abrutsche – habe sie sich vor dem vierten Lauf erinnert, auch weil sie den Jubel an der Bahn für die vor ihr fahrenden Konkurrentinnen hörte.
„Aber das war pure Energie, die ich gespürt habe“, so Flock, die die Liebe zum Sport und zur Arbeit als Erfolgsfaktoren nannte.
