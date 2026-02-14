Flock: „Jetzt habe ich sie endlich in der Hand!“

Sie hat so dafür gekämpft, so sehr darauf gehofft und nun hat es Janine Flock tatsächlich geschafft – im vierten Anlauf bei Olympischen Spielen hat sie die Gold-Medaille im Skeleton erobert! „Wir haben ein super Teamgefüge, wir haben viele Betreuer und jeder hat einen Super-Job gemacht. Es hat sich über die letzten Jahre entwickelt und jetzt dürfen wir ernten: Ich habe sie endlich in der Hand!“