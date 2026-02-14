Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unsere Olympia-Goldene

Flock: „Jetzt habe ich sie endlich in der Hand!“

Olympia
14.02.2026 22:11
Janine Flock
Janine Flock(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sie hat so dafür gekämpft, so sehr darauf gehofft und nun hat es Janine Flock tatsächlich geschafft – im vierten Anlauf bei Olympischen Spielen hat sie die Gold-Medaille im Skeleton erobert! „Wir haben ein super Teamgefüge, wir haben viele Betreuer und jeder hat einen Super-Job gemacht. Es hat sich über die letzten Jahre entwickelt und jetzt dürfen wir ernten: Ich habe sie endlich in der Hand!“

0 Kommentare

„In den ganzen Jahren war einiges dabei. Viele Erfolge, viele schöne Momente, Verletzungen, Umorientierungen – so viel, das mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich jetzt bin“, sagte Flock im ORF-TV-Interview.

„Ich bin echt überglücklich!“
Sie habe gespürt, dass dies ein guter Platz für sie sei. „Ich habe loslassen können, ich habe alle vier Läufe gut erwischt, ich bin die Schlüsselstellen gut gefahren. Ich bin echt überglücklich.“

Lesen Sie auch:
Unsere Goldene Janine Flock
Schnellste im Eiskanal
GOLD! Janine Flock krönt ihre große Karriere
14.02.2026

„Pure Energie, die ich gespürt habe!“
An den vierten Lauf von Pyeongchang 2018 – als sie von Gold noch zu Blech abrutsche – habe sie sich vor dem vierten Lauf erinnert, auch weil sie den Jubel an der Bahn für die vor ihr fahrenden Konkurrentinnen hörte.

„Aber das war pure Energie, die ich gespürt habe“, so Flock, die die Liebe zum Sport und zur Arbeit als Erfolgsfaktoren nannte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
14.02.2026 22:11
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Janine Flock
Gold
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
191.380 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
115.987 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
107.946 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2342 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
780 mal kommentiert
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
722 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Olympia
Unsere Olympia-Goldene
Flock: „Jetzt habe ich sie endlich in der Hand!“
Freude bei Karl Stoss
„Sie ist ein absolutes Vorbild für viele Menschen“
Gold für Janine Flock
Schwester Lisa: „Sie hat es einfach verdient“
Drama im Skispringen
Bitter! Tschofenig wegen Schuhen disqualifiziert
Veith vor RTL-Showdown
„Das Müssen muss man mal ganz hinten anstellen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf