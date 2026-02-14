Heute machen Liebesgefühle wieder kräftig Umsatz

Am heutigen Valentinstag lässt die Liebe wieder die Kassen klingeln. Warum die Floristikbranche blüht und welche Farben bei Blumen im Trend liegen. Ein Überblick.
Der Valentinstag zählt für Blumenhändler und Floristen zu den umsatzstärksten Tagen eines Geschäftsjahres. In ganz Österreich werden am Tag der Liebenden nämlich etwa 20 Millionen Schnittblumen und rund zwölf Millionen Topfpflanzen verkauft.
Auch die Burgenländer zeigen ihre Zuneigung, Nähe und Wertschätzung am liebsten durch die Blume. „Blumen drücken Gefühle aus, für die Worte manchmal nicht ausreichen. Individuell gestaltete Arrangements sind daher gefragt. Das spüren auch die knapp 70 burgenländischen Floristikbetriebe“, sagt Innungsmeister-Stellvertreterin und Berufszweigsprecherin Monika Metzner.
Maßgeschneiderte Blumengrüße
Immer mehr Kunden entscheiden sich bei der Zusammenstellung der Bouquets für Pflanzensorten, die von der Farbwahl und vom Stil her zur Persönlichkeit der beschenkten Person passen. Schließlich transportieren Blumen bestimmte Botschaften. So etwa stehen rote Rosen für Romantik und Leidenschaft, rosa Ranunkeln für Charme, Anziehung und Bewunderung und bunte Tulpensträuße für gute Laune und Fröhlichkeit.
Zeitgeist spiegelt sich wider
„In einer Zeit voller Unsicherheiten, Veränderungen und Krisen steigt die Sehnsucht nach Orientierung, Geborgenheit und positiven Impulsen. Deshalb liegen heuer bei den Blüten drei Farben besonders hoch im Kurs: Cloud Dancer, ein warmer Weißton, der für Ruhe, Leichtigkeit und zeitlose Eleganz steht. Lemonade, ein frisches Gelb, das Lebensfreude symbolisiert. Und Crimson Nature, ein intensiver, erdiger Rotton, der warme Emotionen transportiert“, sagt Metzner.
Wer jemanden lieber mit einem Präsent überraschen will, das lange Freude bereitet, greift am besten zu Topfpflanzen mit spektakulären Blütenfarben als Hingucker.
