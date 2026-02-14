Heute machen Liebesgefühle wieder kräftig Umsatz

Maßgeschneiderte Blumengrüße

Immer mehr Kunden entscheiden sich bei der Zusammenstellung der Bouquets für Pflanzensorten, die von der Farbwahl und vom Stil her zur Persönlichkeit der beschenkten Person passen. Schließlich transportieren Blumen bestimmte Botschaften. So etwa stehen rote Rosen für Romantik und Leidenschaft, rosa Ranunkeln für Charme, Anziehung und Bewunderung und bunte Tulpensträuße für gute Laune und Fröhlichkeit.