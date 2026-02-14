Austria zieht mit 4:0-Sieg ins Cup-Halbfinale ein

Der Vorjahresfinalist setzte sich am Samstag am Trainingsplatz neben der Generali Arena gegen die Spielgemeinschaft Südburgenland/TSV Hartberg mit 4:0 durch, darf damit weiter vom Premierentitel träumen und tankte Selbstvertrauen vor dem Viertelfinal-Heimrückspiel im Women‘s Europa Cup gegen Sparta Prag am Mittwoch. Nach dem 0:0 im Hinspiel ist dabei alles offen.