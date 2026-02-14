Großeinsatz in Kiel
Einkaufszentrum brennt — mehrere Menschen vermisst
In einem Einkaufszentrum in der deutschen Stadt Kiel ist am Samstagabend ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr werden im Gebäude mehrere Personen vermisst!
Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, gehe es aktuell um Menschenrettung. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst sei beim Einkaufszentrum Sophienhof, teilte die Feuerwehr mit.
Der Bereich der Einsatzstelle wurde umfangreich abgesperrt. Es kommt zu Einschränkungen im Bereich des Sophienblattes und des Hauptbahnhofes, vor allem im städtischen Busverkehr, wie es hieß.
In dem Einkaufszentrum neben dem Hauptbahnhof und nahe der Fußgängerzone gibt es 120 Geschäfte und einen Food-Court mit gastronomischen Angeboten. Die meisten haben samstags bis 20 Uhr geöffnet.
