„So wird die Seele des Fußballs verkauft“

Auf der offiziellen Resale-Plattform der FIFA werden Tickets für die WM 2026 bereits so Mondpreisen angeboten. Eine Finalkarte, die ursprünglich für 2900 Euro zu erwerben war, kostet mittlerweile 121.000 (!) Euro. Ja, richtig gelesen! „Das sind Preise, die sind fernab von Gut und Böse“, sagt Georg Pangl der „Krone“. „Das ist absurd und müsste gestoppt werden. So wird zunehmend die Seele des Fußballs verkauft.“