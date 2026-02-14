Vorteilswelt
Wechsel zu Thun

Ex-Rapidler kann gleich zweimal Meister werden

Fußball International
14.02.2026 18:30
Auf Titeljagd: Ex-Rapidler Furkan Dursun
Auf Titeljagd: Ex-Rapidler Furkan Dursun(Bild: GEPA)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Der Wiener Furkan Dursun visiert mit dem FC Thun in der Schweizer Super Liga die Riesensensation an. Der Aufsteiger wandert auf den Spuren von Kaiserslautern 1998. Am Ende könnten für den Ex-Rapid-Stürmer, der zuletzt in St. Pölten kickte, sogar zwei Meistertitel in einer Saison heraussschauen...

„Ich fühle mich seit Tag eins hier extrem wohl. Die Menschen sind hilfsbereit. Und mit der Sprache freund ich mich schon noch an. Winter-Neuzugang Furkan Dursun (20) stellt sich der Challenge „Schwiizertüütsch“. Und viel mehr der sportlichen Herausforderung beim Schweizer Sensationsteam Thun. Das in der Super League gerade ein Fußball-Märchen schreibt. Der Aufsteiger (zuletzt gab’s sieben Siege in Folge) wandert auf den Spuren von Kaiserslautern 1998, marschiert im Oberhaus mit Riesenschritten Richtung direkter Meisterschaft. Der Vorsprung auf Verfolger St. Gallen beträgt bereits zehn Punkte.

Mehr Krone+ Artikel

Fußball International
14.02.2026 18:30
Mehr Krone+ Artikel

KMM
