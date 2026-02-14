Ex-Rapidler kann gleich zweimal Meister werden

„Ich fühle mich seit Tag eins hier extrem wohl. Die Menschen sind hilfsbereit. Und mit der Sprache freund ich mich schon noch an. Winter-Neuzugang Furkan Dursun (20) stellt sich der Challenge „Schwiizertüütsch“. Und viel mehr der sportlichen Herausforderung beim Schweizer Sensationsteam Thun. Das in der Super League gerade ein Fußball-Märchen schreibt. Der Aufsteiger (zuletzt gab’s sieben Siege in Folge) wandert auf den Spuren von Kaiserslautern 1998, marschiert im Oberhaus mit Riesenschritten Richtung direkter Meisterschaft. Der Vorsprung auf Verfolger St. Gallen beträgt bereits zehn Punkte.