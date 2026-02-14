Vorteilswelt
„Ich bin erleichtert“

Wolf springt ins Big-Air-Finale der Freeskier!

Olympia
14.02.2026 23:19
Lara Wolf
Lara Wolf(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Freeskierin Lara Wolf hat die Qualifikationshürde des Big-Air-Bewerbs bei den Olympischen Spielen am Samstag sicher gemeistert!

In Livigno erreichte die Tirolerin mit 160,25 Punkten als Achte das Finale der besten zwölf, das am Montag (19.30 Uhr) über die Bühne geht. Den Ton gaben die Kanadierin Megan Oldham (171,75), Eileen Gu aus China (170,75) und die Schweizer Slopestyle-Gewinnerin Mathilde Gremaud (169) an.

„Die Quali ist richtig zach zum Fahren!“
„Ich bin so erleichtert, dass ich zwei gute Sprünge runtergebracht habe“, sagte eine sehr zufriedene Wolf. „Die Quali ist richtig zach zum Fahren, weil man nicht genau weiß, was die anderen zeigen.“

Vor ihrem letzten von drei Läufen war die 25-Jährige im Livigno Snow Park unter Druck gestanden, sie schaffte es aber letztlich souverän ins Finale am Montag. In diesem hat sie ein klares Motto. „All-in. Ich gehöre da her und ich hol mir das“, kündigte Wolf an, die noch nicht ihre riskantesten Tricks gezeigt habe …

