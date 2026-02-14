Wolf springt ins Big-Air-Finale der Freeskier!

Vor ihrem letzten von drei Läufen war die 25-Jährige im Livigno Snow Park unter Druck gestanden, sie schaffte es aber letztlich souverän ins Finale am Montag. In diesem hat sie ein klares Motto. „All-in. Ich gehöre da her und ich hol mir das“, kündigte Wolf an, die noch nicht ihre riskantesten Tricks gezeigt habe …