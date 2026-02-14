Andermann im Short Track über 1.500 Meter 13.!

Gold sicherte sich Jens van‘t Wout

„Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich über 1.500 Meter dreimal an den Start gehen darf, so weit komme, auch da es nicht gerade meine Paradedisziplin ist. Umso glücklicher bin ich jetzt“, sagte Andermann im ORF-Interview. Seine Leistung im B-Finale stufte er am Final-Tag als „beste“ ein. Das Eis habe am Ende nicht mehr viel hergegeben. „Es war sehr brüchig, es war ein Kampf“, betonte der Kufen-Flitzer. Die Nummer 45 der Welt tritt ab Montag auch über 500 Meter an.