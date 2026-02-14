VSV kam Pre-Playoff mit Sieg bei Ferencvaros näher
Eishockey-Liga
Der VSV ist einem Platz in den Pre-Playoffs in der ICE Hockey League einen großen Schritt näherkommen!
Am Samstag feierten die Adler einen 4:2-Erfolg beim direkten Konkurrenten Ferencvaros Budapest, womit der Tabellenachte den Vorsprung auf den Elften bei gleich vielen Spielen bereits auf acht Punkte ausbaute.
Es war erst der zweite VSV-Auswärtssieg in den jüngsten elf Partien. Am Sonntag gastieren die Kärntner neuerlich in Ungarn, dann bei Fehervar.
