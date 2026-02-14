Vorteilswelt
Eishockey-Liga

VSV kam Pre-Playoff mit Sieg bei Ferencvaros näher

Eishockey
14.02.2026 23:59
Der VSV ist einem Platz in den Pre-Playoffs in der ICE Hockey League einen großen Schritt näherkommen!

Am Samstag feierten die Adler einen 4:2-Erfolg beim direkten Konkurrenten Ferencvaros Budapest, womit der Tabellenachte den Vorsprung auf den Elften bei gleich vielen Spielen bereits auf acht Punkte ausbaute.

Es war erst der zweite VSV-Auswärtssieg in den jüngsten elf Partien. Am Sonntag gastieren die Kärntner neuerlich in Ungarn, dann bei Fehervar.

Eishockey
14.02.2026 23:59
