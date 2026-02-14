„Sie ist ein absolutes Vorbild für viele Menschen“

Der ehemalige ÖOC-Präsident Karl Stoss hat seine Funktion im vergangenen Jahr an Horst Nussbaumer übergeben. In seiner 16-jährigen Amtszeit hat er die Karriere von Skeleton-Gold-Gewinnnerin Janine Flock mit Höhen und Tiefen hautnah miterlebt. Beeindruckt ist er vor allem von der Willenskraft der 36-jährigen Tirolerin.