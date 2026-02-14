Alarm im Mühlviertel: Erschossene Frau gefunden
Einsatz läuft noch
Großer Polizeieinsatz am Samstagabend in Aigen-Schlägl. Laut „Krone“-Informationen wurde kurz vor 19 Uhr eine erschossene Frau in ihrem Wohnhaus gefunden. Die Hintergründe sind noch völlig unklar, die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.
Laut „Krone“-Informationen soll es am Samstagabend in Aigen-Schlägl zu einem tödlichen Schuss gekommen sein. Bei dem Opfer handelt es sich um eine Frau. Die Einsatzkräfte sind aktuell noch vor Ort, die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen auf Hochtouren. Auch das Rote Kreuz ist mit einem Kriseninterventionsteam im Mühlviertel.
Der Artikel wird aktualisiert, sobald es Neuigkeiten gibt.
