Alarm im Mühlviertel: Erschossene Frau gefunden

Laut „Krone“-Informationen soll es am Samstagabend in Aigen-Schlägl zu einem tödlichen Schuss gekommen sein. Bei dem Opfer handelt es sich um eine Frau. Die Einsatzkräfte sind aktuell noch vor Ort, die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen auf Hochtouren. Auch das Rote Kreuz ist mit einem Kriseninterventionsteam im Mühlviertel.