Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“ fragt nach

Zigaretten um 7 Euro: „Überlege, Tabak anzubauen“

Wirtschaft
14.02.2026 22:34
Michaela Haidinger aus Mattighofen (OÖ) berichtet, dass ihre Kunden auf alternative Produkte ...
Michaela Haidinger aus Mattighofen (OÖ) berichtet, dass ihre Kunden auf alternative Produkte umsteigen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Für Nikotinsüchtige ändert sich in Österreich so einiges: Die Tabaksteuer wurde erhöht; Pouches und E-Zigaretten gibt es bald nur noch in der Trafik. Während Suchtexperten die Schritte befürworten, wollen Raucher nicht sieben Euro pro Packerl Marlboro zahlen: „Man müsste schon fast überlegen, selbst Tabak anzubauen!“

0 Kommentare

Die Tabaksteuereinnahmen sind 2025 um 50 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Und jetzt, mit Anfang Februar, haben die Preise nochmals kräftig angezogen – bis zu 40 Cent Erhöhung sind es pro Packerl. Jeder Tschick besteht dadurch mittlerweile zu über 75 Prozent aus Steuern.

Das sorgt mitunter für Unzufriedenheit: „Ich rauche seit meinem 14. Lebensjahr täglich eine Packung. Die Preiserhöhung stört mich natürlich, aber noch mehr, dass Vater Staat dabei so viel mitverdient“, sagt die Niederösterreicherin Silvia Köberl (51) beim „Krone“-Lokalaugenschein. „Man müsste schon fast überlegen, selbst Tabak anzubauen“, scherzt Andre Peter aus Hohenems.

Manuela Rossi aus Graz: „Ich fahre nicht in den Urlaub und ich trinke nichts – da kann ich mir ...
Manuela Rossi aus Graz: „Ich fahre nicht in den Urlaub und ich trinke nichts – da kann ich mir das Rauchen schon leisten.“(Bild: Jürgen Fuchs)
„Die Preiserhöhung stört mich natürlich, aber noch mehr, dass Vater Staat dabei so viel ...
„Die Preiserhöhung stört mich natürlich, aber noch mehr, dass Vater Staat dabei so viel mitverdient“, sagt die Niederösterreicherin Silvia Köberl.(Bild: Franz Crepaz)
„Die Preise tun weh, aber aufhören schaffe ich leider nicht“, gibt Susanna Birsan aus Wien zu.
„Die Preise tun weh, aber aufhören schaffe ich leider nicht“, gibt Susanna Birsan aus Wien zu.(Bild: Mario Urbantschitsch)

„Vor acht Jahren habe ich das Packerl Marlboro um 4,70 Euro gekauft – jetzt sind wir schon bei sieben Euro“, berichtet Raucher Marco Theuermann aus Kärnten. Mit 7,50 Euro ist „Ernte 23“ das kostspieligste Packerl in den gut 4300 österreichischen Trafiken, „Meine Sorte“ kostet bereits 7,30 Euro.

Experten plädieren für höhere Preise
Aus suchtpräventiver Sicht gelten höhere Preise als sinnvolle Maßnahme, meinen Experten. „Manche Kunden hören tatsächlich auf zu rauchen, weil es ihnen zu teuer geworden ist“, sagt Trafikantin Elisabeth Mayer aus Wien. Oft hört man aber auch das Gegenteil: „Die Preise tun weh, aber aufhören schaffe ich leider nicht“, gibt Susanna Birsan (58) zu.

Das Konsumverhalten ändert sich dennoch, sagt Michaela Haidinger aus Mattighofen (OÖ): „Wir merken, dass immer mehr Kunden auf Billigzigaretten wechseln und der Anteil von Drehtabak und Stopftabak ständig steigt.“ Trafikantin Sabine H. (53) aus Tirol erzählt: „Ich sehe einen Wandel hin zu Snus und E-Zigaretten.“

„Ich glaube, der Verkaufspreis beeinflusst schon das Kaufverhalten“, meint Marcel Maxa aus Wien.
„Ich glaube, der Verkaufspreis beeinflusst schon das Kaufverhalten“, meint Marcel Maxa aus Wien.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Sabine H. aus Tirol erzählt: „Ich sehe einen Wandel hin zu Snus und E-Zigaretten.“
Sabine H. aus Tirol erzählt: „Ich sehe einen Wandel hin zu Snus und E-Zigaretten.“(Bild: Johanna Birbaumer)
Manfred Weiss, Eisenstadt: „7,50 Euro kostet bei uns die teuerste Packung – ich bemerke aber ...
Manfred Weiss, Eisenstadt: „7,50 Euro kostet bei uns die teuerste Packung – ich bemerke aber keinen Rückgang beim Verkauf.“(Bild: Reinhard Judt)
Trafikantin Viktoria Wassermann: „E-Zigaretten und Nikotinbeutel sind im Monopolgesetz gut ...
Trafikantin Viktoria Wassermann: „E-Zigaretten und Nikotinbeutel sind im Monopolgesetz gut aufgehoben – das ist wichtig für den Jugendschutz.“(Bild: Mario Urbantschitsch)

Auch auf diese Nikotinprodukte soll ab April eine Steuer eingehoben werden. Nikotinbeutel und Liquids für E-Zigaretten werden ins Monopolgesetz aufgenommen und dürfen somit nur noch in Trafiken verkauft werden. Neue Tabakerzeugnisse müssen künftig dem Gesundheitsministerium zur Zulassung gemeldet werden. „Das ist wichtig für den Jugendschutz“, ist Trafikantin Viktoria Wassermann (26) überzeugt, die sich außerdem ein Werbeverbot für Pouches bei Bushaltestellen wünscht.

1,6 Milliarden Zigaretten nicht versteuert
Neben diesen nationalen Änderungen, die im Dezember 2025 im Nationalrat beschlossen wurden, feilt auch die EU an einer neuen Tabaksteuerrichtlinie. Bis zu zehn Euro könne ein Tschickpackerl durch Steuererhöhungen bald kosten, wurde kolportiert, doch jetzt dürfte der Druck zu groß geworden sein: Offenbar werden die Steuervorgaben niedriger angesetzt, als gedacht.

Lesen Sie auch:
Waltraud Posch von der steirischen Suchtpräventionsstelle Vivid.
Suchtexpertin:
„Nikotinprodukte sind in Österreich sehr billig“
30.01.2026
Krone Plus Logo
Tabaksteuer erhöht
Zigarettenpackerl um 7 Euro? „Eine Katastrophe!“
30.01.2026

„Ich erwarte mir durch die Richtlinie keine exorbitanten Preissteigerungen“, sagt Hannes Hofer, Geschäftsführer der Monopolverwaltung. Österreich liege bei den Tabakpreisen in Europa im Mittelfeld, es brauche das richtige Maß. Zufrieden stimmt ihn die Aufnahme von Pouches und E-Zigaretten ins Monopol: „Wir sehen die Produkte als sensible Genusswaren und sind klar für die Regulierung, aber gegen ein Verbot.“

Zitat Icon

Wir sehen die Produkte als sensible Genusswaren und sind klar für die Regulierung, aber gegen ein Verbot.

Hannes Hofer

Bild: www.mvg.at/Johannes Kernmayer

Übrigens: Etwa 378 Millionen Euro entgingen Österreich laut Japan Tobacco International (JTI) im Vorjahr wegen illegalen Tabakhandels. 1,6 Milliarden Zigaretten werden pro Jahr in unserem Land konsumiert, aber nicht versteuert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
14.02.2026 22:34
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
191.009 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
115.777 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
107.276 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2342 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
779 mal kommentiert
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
722 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Wirtschaft
„Krone“ fragt nach
Zigaretten um 7 Euro: „Überlege, Tabak anzubauen“
Krone Plus Logo
Winter-Halbzeit
Wie sich Schneemangel auf den Ansturm auswirkte
Das sind die Gründe
Eigener Terminal für Briten am Salzburger Airport
Forum
Wie gefährlich sind Temu & Co für unseren Handel?
Krone Plus Logo
Supernova-Gruppe
Grazer Handelsgigant auf großer Einkaufstour
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf