Zigaretten um 7 Euro: „Überlege, Tabak anzubauen“

Experten plädieren für höhere Preise

Aus suchtpräventiver Sicht gelten höhere Preise als sinnvolle Maßnahme, meinen Experten. „Manche Kunden hören tatsächlich auf zu rauchen, weil es ihnen zu teuer geworden ist“, sagt Trafikantin Elisabeth Mayer aus Wien. Oft hört man aber auch das Gegenteil: „Die Preise tun weh, aber aufhören schaffe ich leider nicht“, gibt Susanna Birsan (58) zu.

Das Konsumverhalten ändert sich dennoch, sagt Michaela Haidinger aus Mattighofen (OÖ): „Wir merken, dass immer mehr Kunden auf Billigzigaretten wechseln und der Anteil von Drehtabak und Stopftabak ständig steigt.“ Trafikantin Sabine H. (53) aus Tirol erzählt: „Ich sehe einen Wandel hin zu Snus und E-Zigaretten.“