Kühbauer: „Es ist zu früh, vom Titel zu reden!“

Maximilian Senft (Ried-Trainer): „Wir hatten in der ersten Hälfte gute spielerische Momente und hatten kurz vor der Pause noch das 2:0 am Fuß. In der zweiten Hälfte ist es viel ums Verteidigen gegangen. Leider haben wir die Kontergelegenheiten, die wir bekommen haben, nicht besser ausgespielt. Es schmerzt mich sehr für die Mannschaft, die so viel investiert hat und dann so unglücklich das 1:1 bekommen hat. Ich habe danach in der Kabine eine absolute Energie gespürt. Ich glaube, dass wir aus diesem Spiel viel rausziehen werden. Normalerweise, wenn du so ein spätes Gegentor bekommst, gibt es hängende Köpfe, aber bei uns ist das ganz anders. Du spürst in der Kabine, dass die Mannschaft eine gewisse Wut im Bauch hat und überhaupt nicht in Lethargie verfällt, sondern Kraft für die nächsten Wochen ausstrahlt. Es ist ein wichtiger Punkt, den wir in unserem Kampf ums obere Playoff gesammelt haben.“