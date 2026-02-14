Was haben Sie bloß mit Sharon Stone gemacht?

Tränen, Flucht und Champagner: Sein Stargast aus Hollywood hielt Karl Guschlbauer (62) beim 68. Wiener Opernball ganz schön auf Trab. Mit Conny Bischofberger spricht der „Schaumrollenkönig“ aus dem Innviertel über Sharon Stones Emotionen, Ähnlichkeiten mit Richard Lugner und seine zuckerlrosa Welt.
Vor der Wiener Staatsoper werden gerade die Zelte beim Entrée abgebaut, als Guschlbauer und seine Frau Waltraud nach einem Abschiedsspaziergang durch die City das Hotel „Sacher“ betreten. Vor der Tür steht ihr schwarzer Bentley mit oberösterreichischem Kennzeichen. An der überdimensionalen Opernball-Sachertorte bei der Rezeption vorbei schlendert das Paar in die Lobby.
Man nimmt auf einem rot-goldenen Sofa Platz, sie in einem Leopardenkleid von Lena Hoschek, er trägt ein Sakko der Marke „Luis Trenker“. Sharon Stone hat bereits aus der Präsidenten-Suite ausgecheckt, ihr Flug zurück in die USA ging zu Mittag, da haben Guschlbauers erst in Ruhe ihr spätes Frühstück genossen.
„Krone“: Die Nacht der Nächte, wann ging sie zu Ende?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.