Was haben Sie bloß mit Sharon Stone gemacht?

Vor der Wiener Staatsoper werden gerade die Zelte beim Entrée abgebaut, als Guschlbauer und seine Frau Waltraud nach einem Abschiedsspaziergang durch die City das Hotel „Sacher“ betreten. Vor der Tür steht ihr schwarzer Bentley mit oberösterreichischem Kennzeichen. An der überdimensionalen Opernball-Sachertorte bei der Rezeption vorbei schlendert das Paar in die Lobby.