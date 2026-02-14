Drama am Glockner: Wie Kerstin G. ihr Leben verlor

Erfroren am Großglockner, dem Wahrzeichen und größten Berg Österreichs. 50 Meter vor dem Gipfel. Alleingelassen zwischen schroffem Fels und ewigem Eis bei stürmischem Wind und arktischen Temperaturen. Auf diese Weise hat Kerstin G., eine junge sportliche Salzburgerin, ihr Leben verloren. Ihr Lebensgefährte Thomas P. hat sie um 2 Uhr nachts im Stüdlgrat zurückgelassen, um – wie er sagt – Hilfe zu holen. Die Hilfe kam nicht mehr.