Drama am Glockner: Wie Kerstin G. ihr Leben verlor

Mit ihrem Partner Thomas P. wollte Kerstin G. (33) sich ihren Traum vom Gipfelsieg am höchsten Berg Österreichs erfüllen. Doch in der Stunde der größten Not ließ er sie allein – nur er kehrte heim. Kommende Woche steht der 37-Jährige wegen „grob fahrlässiger Tötung“ vor Gericht – Kerstins Familie steht ihm bei.
Erfroren am Großglockner, dem Wahrzeichen und größten Berg Österreichs. 50 Meter vor dem Gipfel. Alleingelassen zwischen schroffem Fels und ewigem Eis bei stürmischem Wind und arktischen Temperaturen. Auf diese Weise hat Kerstin G., eine junge sportliche Salzburgerin, ihr Leben verloren. Ihr Lebensgefährte Thomas P. hat sie um 2 Uhr nachts im Stüdlgrat zurückgelassen, um – wie er sagt – Hilfe zu holen. Die Hilfe kam nicht mehr.
Dabei war die Rettung Stunden zuvor schon da gewesen, als die junge Salzburgerin noch atmete. Doch zu dem Zeitpunkt war das Liebespaar einfach weitergegangen – bis es nicht mehr ging.
