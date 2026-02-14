Trotz Waffenruhe geht Krieg gegen die Hamas weiter

Deir al-Balah in Gaza: In einem israelischen militärischen Außenposten im Zentrum des Gazastreifens hören und sehen kleine Gruppen von Journalisten Gewehrfeuer und Bohrarbeiten. Obwohl der von US-Präsident Trump vermittelte Waffenstillstand im vergangenen Oktober zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas in Kraft ist, dauert der „Krieg zwischen den Kriegen“ weiter an.