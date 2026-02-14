Schwester Lisa: „Sie hat es einfach verdient“

Im vierten Anlauf klappt es für Janine Flock! Im Skeleton-Bewerb der Frauen krönt sich die Tirolerin zur Olympia-Siegerin in Cortina. Unmittelbar nach dem finalen Lauf der 36-Jährigen haben wir uns mit der jüngeren Schwester Lisa unterhalten. Höchst emotional spricht sie über die Freude für Janine, gibt Einblicke in die letzten Tage und Stunden und wie der heutige Abend angelegt wird.