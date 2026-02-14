Nach Wirbel: Ronaldo spielt wieder für Al Nassr

Ronaldo selbst hat sich bisher nicht öffentlich zu den Gründen seines Fehlens geäußert. Vermutet wird von Medien, dass Ronaldo wegen der Transferpolitik des Vereins-Mehrheitsbesitzers verärgert ist. Der saudi-arabische Staatsfonds hatte bei einem Liga-Rivalen groß auf dem Transfermarkt investiert. Zuletzt hatten sich auch Fans mit Ronaldo solidarisiert: Während des Spiels in der heimischen Liga hatten sie Plakate mit der Rückennummer 7 des Portugiesen hochgehalten.