Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schladming-Klassiker

Langfristiger FIS-Plan für das Doppel-„Nightrace“

Ski Alpin
26.01.2026 08:43
Die Veranstalter des alpinen Ski-Weltcups der Männer in Schladming können auf lange Sicht ...
Die Veranstalter des alpinen Ski-Weltcups der Männer in Schladming können auf lange Sicht planen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Veranstalter des alpinen Ski-Weltcups der Männer in Schladming können auf lange Sicht planen. Der Ski- und Snowboard-Weltverband (FIS) sieht das „Nightrace“ als einen unverrückbaren Eckpunkt des Jänner-Geschehens, wie Schladmings OK-Chef Andreas Schwab der APA mitteilte. „Es ist ein langfristiger Plan der FIS bis 2030,“, wusste er aus einem Gespräch mit FIS-Geschäftsführer Urs Lehmann, „dass dieses Doppelrennen mit Dienstag Riesentorlauf und Mittwoch Slalom fixiert ist.“

0 Kommentare

Schladming werde demnach in der Wertigkeit wie die Events davor in Adelboden, Wengen und Kitzbühel gesehen. „Im Männer-Weltcup sind diese vier Events im Jänner die Highlights. Von diesen Veranstaltungen im Jänner möchten sie eigentlich mehr haben.“ In diesem Zusammenhang wird für die vier erwähnten Klassiker auch schon bis 2034 gedacht. Der Schladminger Nachtslalom wird seit 1997 und an diesem Mittwoch zum 29. Mal gefahren, der Riesentorlauf (Dienstag) ist seit 2023 im Programm.

Eine Neuerung bei den diesjährigen Rennen betrifft die vor zwei Jahren eingeführte „Yellow Tribune“ für mehr als 3.000 Besucherinnen und Besucher, sie wird es heuer nicht mehr geben. „Es war behördlich schwierig mit den Anrainern, daher ist man wieder auf die Schneestufen zurückgegangen.“ Die Natur-Tribüne sei daher wieder ausgeweitet. „Dadurch bringen wir gut 1.000 Leute mehr rein.“ Rund 22.500 Leute werden für Mittwoch erwartet und das ist auch für Dienstag das Fassungsvermögen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
250.139 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
214.529 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
207.060 mal gelesen
Mehr Ski Alpin
Präsentation LIVE
Ab 11 Uhr: Wer fährt für Österreich zu Olympia?
Emotionen in Kitzbühel
Nur Olympia-Zuschauer, aber Feller rührt zu Tränen
Schladming-Klassiker
Langfristiger FIS-Plan für das Doppel-„Nightrace“
ÖSV-Herren analysieren
Kitzbühel-Bilanz? „Zwei Tage hui, ein Tag pfui“
„Krone“-Stopplicht
„Aus dem Nichts“ – Feller lässt Kitzbühel beben

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf