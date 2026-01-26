Langfristiger FIS-Plan für das Doppel-„Nightrace“

Eine Neuerung bei den diesjährigen Rennen betrifft die vor zwei Jahren eingeführte „Yellow Tribune“ für mehr als 3.000 Besucherinnen und Besucher, sie wird es heuer nicht mehr geben. „Es war behördlich schwierig mit den Anrainern, daher ist man wieder auf die Schneestufen zurückgegangen.“ Die Natur-Tribüne sei daher wieder ausgeweitet. „Dadurch bringen wir gut 1.000 Leute mehr rein.“ Rund 22.500 Leute werden für Mittwoch erwartet und das ist auch für Dienstag das Fassungsvermögen.