Natalie Portman kritisiert Oscar-Nominierungen

Nur eine Frau

Unter den zehn Oscar-Nominierungen für Bester Film und den fünf Nominierungen für Beste Regie findet sich nur eine Regisseurin, nämlich Chloé Zhao („Hamnet“). Portman listete als Beispiele einige aktuelle Filme auf, die von Frauen gedreht wurden, wie „Sorry, Baby“, „Left-Handed Girl“ oder „Hedda“. „Außergewöhnliche Filme, die viele Menschen mögen und lieben, aber nicht die Anerkennung bekommen, die sie verdienen.“