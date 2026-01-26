Vorteilswelt
Frauen übergangen

Natalie Portman kritisiert Oscar-Nominierungen

Society International
26.01.2026 09:10
Natalie Portman beim Sundance Filmfestival, wo sie auf dem roten Teppich einen Anstecker mit der ...
Natalie Portman beim Sundance Filmfestival, wo sie auf dem roten Teppich einen Anstecker mit der Aufschrift „ICE OUT“ trug.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Aus Sicht von Schauspielerin Natalie Portman sind Frauen bei den diesjährigen Oscar-Nominierungen zu kurz gekommen. „So viele der besten Filme, die ich in dem Jahr gesehen habe, wurden von Frauen gemacht“, sagte die Schauspielerin im Gespräch mit dem Branchenmagazin „Variety“. 

Man sehe die Hürden für Regisseurinnen auf jeder Ebene, „weil so viele bei Preisverleihungen nicht anerkannt wurden“.

Nur eine Frau 
Unter den zehn Oscar-Nominierungen für Bester Film und den fünf Nominierungen für Beste Regie findet sich nur eine Regisseurin, nämlich Chloé Zhao („Hamnet“). Portman listete als Beispiele einige aktuelle Filme auf, die von Frauen gedreht wurden, wie „Sorry, Baby“, „Left-Handed Girl“ oder „Hedda“. „Außergewöhnliche Filme, die viele Menschen mögen und lieben, aber nicht die Anerkennung bekommen, die sie verdienen.“

Selbst wenn die Hürden der Finanzierung und der Festivalteilnahme genommen wurden, bekommen Frauen aus Sicht von Portman keine Aufmerksamkeit. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns“, so die 44-Jährige.

