Einheimischen-Tarife: Wieder ein „Elfer“ vergeben

Grüne: Eine Kombikarte für Seilbahn und Öffis

Auch die Grünen wollen die Einheimischen-Tarife zurück – doch sie haben einen anderen Ansatz. Sie verlangen eine Koppelung mit den Öffi-Tickets. „Bereits 190.000 Tirolerinnen und Tiroler haben eine VVT-Karte. Der große Vorteil wäre hier, dass wir zum einen die Öffis weiter pushen, was sich positiv auf die Taktung und Verkehrsentlastung auswirkt, und andererseits profitieren auch die Bergbahnen davon. Jeder kennt die überlastete Parkplatzsituation und die Staus zu den Skigebieten. Ein günstiges Kombi-Ticket für alle Verkehrsmittel – also Bus und Seilbahn – wäre finanziell eine große Erleichterung. Hier lassen sich für eine Familie locker 1000 Euro einsparen“, wirbt der Grüne Klubobmann Gebi Mair für seine Idee.