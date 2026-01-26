Nach Thriller: Super-Bowl-Duell steht jetzt fest

Im Jahr zuvor hatten die Seahawks ihren bisher einzigen Super-Bowl-Sieg eingefahren. Vor den eigenen Fans setzten sich die Seahawks in einer spannenden Partie mit 31:27 gegen die Los Angeles Rams durch und vertreten nun die NFC im Super Bowl. Quarterback Sam Darnold kam auf 346 Yards Raumgewinn durch Pässe und bereitete drei Touchdowns vor. „Es ist faszinierend. Es bedeutet mir die Welt“, sagte Darnold, der noch nie im Super Bowl dabei war. „Diese Kabine, das ist eine besondere Gruppe und ich würde das mit niemand anderem machen wollen.“