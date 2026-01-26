Vorteilswelt
American Football

Nach Thriller: Super-Bowl-Duell steht jetzt fest

US-Sport
26.01.2026 07:40
Die Seattle Seahawks treffen im Super Bowl auf die New England Patriots.
Die Seattle Seahawks treffen im Super Bowl auf die New England Patriots.(Bild: AP/Lindsey Wasson)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach einer Schneeschlacht in Denver und einem echten NFL-Krimi in Seattle stehen die New England Patriots und die Seattle Seahawks im Super Bowl. Für den Rekordteilnehmer aus dem Großraum Boston ist es die Reise zum wichtigsten Football-Spiel der Saison seit dem Abschied von Tom Brady, der bei allen sechs Triumphen des Teams der Quarterback war. Die Seahawks sind erstmals seit 2015 wieder dabei – damals verlor Seattle 24:28 gegen die Patriots.

0 Kommentare

Im Jahr zuvor hatten die Seahawks ihren bisher einzigen Super-Bowl-Sieg eingefahren. Vor den eigenen Fans setzten sich die Seahawks in einer spannenden Partie mit 31:27 gegen die Los Angeles Rams durch und vertreten nun die NFC im Super Bowl. Quarterback Sam Darnold kam auf 346 Yards Raumgewinn durch Pässe und bereitete drei Touchdowns vor. „Es ist faszinierend. Es bedeutet mir die Welt“, sagte Darnold, der noch nie im Super Bowl dabei war. „Diese Kabine, das ist eine besondere Gruppe und ich würde das mit niemand anderem machen wollen.“

Auch Rams-Quarterback Matthew Stafford hatte ein starkes Spiel und kam auf 374 Yards Raumgewinn und drei Touchdown-Pässe, am Ende aber keine Zeit mehr, um den Rückstand auszugleichen.

Patriots erstmals seit Brady-Abschied wieder im Super Bowl
Im Stadion der San Francisco 49ers kommt es am 8. Februar nun zum Duell mit den Patriots, die sich zuvor in einer dramatischen Schneeschlacht mit 10:7 gegen die Denver Broncos durchgesetzt und als Vertreter der AFC qualifiziert hatten. Die Partie war über weite Strecken der zweiten Halbzeit geprägt von widrigen Bedingungen mit heftigem Schneefall, Wind und schlechter Sicht. Die Patriotss entschieden die Partie durch ein Field Goal zu Beginn des dritten Viertels – vor dem Einsetzen des Schneefalls. Danach kam keine der beiden Mannschaften mehr zu Punkten.

Die Patriots kehren in den Super Bowl zurück
Die Patriots kehren in den Super Bowl zurück(Bild: AFP/EVAN BERNSTEIN)

Der erst 23 Jahre alte Drake Maye führte die Patriots in seiner zweiten NFL-Saison zurück in den Super Bowl. „Es war eine Aufgabe. Wir müssen besser spielen. Ich liebe dieses Team“, sagte der Quarterback. Mit Pässen kam er auf lediglich 86 Yards Raumgewinn, steuerte aber 65 Yards durch eigene Läufe bei und sorgte auf diese Art auch für den einzigen Touchdown der Patriots.

Patriots sind Rekordteilnehmer am Super Bowl
New England stand zuletzt vor sieben Jahren im Super Bowl, als Superstar-Quarterback Brady seinen sechsten Titel mit den Patriots gewann. Mit nun zwölf Teilnahmen am wichtigsten Football-Spiel der Saison bauten die Patriots ihren NFL-Rekord aus. Auf dem geteilten zweiten Rang liegen unter anderem die Broncos mit acht Super-Bowl-Teilnahmen. Patriots-Trainer Mike Vrabel hat nun die Chance, mit den Patriots den Super Bowl sowohl als Spieler als auch als Coach zu gewinnen. Mit dem gleichen Team hat das in der Geschichte der NFL noch niemand geschafft.

