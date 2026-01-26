LIVE: Sinner holt auch zweiten Satz gegen Darderi

Achtelfinale bei den Australian Open! Jannik Sinner trifft auf Luciano Darderi. Zum Auftakt machte der Südtiroler gegen seinen Landsmann kurzen Prozess (6:1). Im zweiten Satz wurde es etwas „knapper“ – Sinner setzte sich mit 6:3 durch. Derzeit läuft der dritte Satz. Wir berichten live – siehe Ticker unten.