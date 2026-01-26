Kleines Mädchen stürzt durch Eisbader-Loch in See

Da gibt’s jene, die sich freuen, endlich wieder einmal über zugefrorenes Natureis zu gleiten, und dann gibt’s die anderen, die das Eis brechen, um sich in die „Fluten“ zu stürzen. Mit Rücksicht und etwas Hausverstand geht sicher beides, ohne sich gegenseitig in Gefahr zu bringen oder gar zu streiten – genießen wir doch einfach gemeinsam die Natur.