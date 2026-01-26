Vorteilswelt
Mindestens elf Tote

Blutiger Angriff auf Fußballspiel in Mexiko

Ausland
26.01.2026 09:16
Mitglieder der mexikanischen Nationalgarde sichern das Gebiet ab.
Mitglieder der mexikanischen Nationalgarde sichern das Gebiet ab.(Bild: EPA/STRINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Entsetzen in Mexiko: Dort hat sich auf einem Fußballfeld ein äußerst blutiger bewaffneter Angriff ereignet. Mindestens elf Menschen sind tot, zwölf weitere wurden verletzt.

Menschen hätten in der Stadt Salamanca (Bundesstaat Guanajuato) Fußball gespielt, als unbekannte Angreifer in zwei Fahrzeugen ankamen und auf die Anwesenden schossen, berichtete die Zeitung „El Sol de Salamanca“. Die Polizei sammelte demnach mindestens hundert Patronenhülsen ein. Zehn der Opfer starben auf dem Fußballfeld, eine weitere Person im Krankenhaus.

Der Bundesstaat Guanajuato liegt im Zentrum Mexikos und weist die höchste Mordrate landesweit ...
Der Bundesstaat Guanajuato liegt im Zentrum Mexikos und weist die höchste Mordrate landesweit auf.(Bild: AFP/MARIO ARMAS)

Die Hintergründe blieben zunächst unklar. In der Region sind allerdings gewalttätige kriminelle Gruppen in den Drogenhandel und den Treibstoffdiebstahl verwickelt. 

In der Stadt Salamanca, wo sich der Vorfall ereignete, befindet sich eine der wichtigsten Erdölraffinerien Mexikos. Zwei Verbrechergruppen kämpfen dort um die Kontrolle des Drogen- und des Treibstoffgeschäfts. Dazu zählt auch das Anzapfen von Pipelines des staatlichen Ölkonzerns Pemex.

