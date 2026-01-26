Blutiger Angriff auf Fußballspiel in Mexiko

Menschen hätten in der Stadt Salamanca (Bundesstaat Guanajuato) Fußball gespielt, als unbekannte Angreifer in zwei Fahrzeugen ankamen und auf die Anwesenden schossen, berichtete die Zeitung „El Sol de Salamanca“. Die Polizei sammelte demnach mindestens hundert Patronenhülsen ein. Zehn der Opfer starben auf dem Fußballfeld, eine weitere Person im Krankenhaus.