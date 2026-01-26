Entdecken Sie die Geheimnisse von Entenhausen

Gruselige Monster treffen auf Aliens

Der Auftaktband versammelt 14 aufregende Comic-Abenteuer aus den geheimen Akten des Entenhausener Archivs. So träumt der kleine Donni beim Anblick eines spektakulären Meteorschauers von einer Begegnung der dritten Art. Als er tatsächlich ein UFO entdeckt, scheint sein Wunsch greifbar nah. Auch Phantomias sieht sich gezwungen, sich mit Monstern einzulassen, denn es gilt, Gustavs Date mit Daisy vor laufenden Kameras gehörig zu sabotieren. Wenn ausgerechnet Gustav beweisen soll, dass es auf der Insel der Ungeheuer keine Monster gibt, ist Ärger vorprogrammiert.