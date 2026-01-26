Entdecken Sie die Geheimnisse von Entenhausen

Alle vier Wochen erscheinen die neusten Abenteuer aus Entenhausen im Walt Disneys Lustiges Taschenbuch (LTB). Dieses Mal geht es für Disney, Mickey und Co auf gruselige Entdeckungsreise und Sie können eine von 16 Ausgaben gewinnen.
Von der Tiefsee bis ins All: Die brandneue Serie Mystery bietet ab dem 27. Jänner die geheimnisvollsten Fälle aus Entenhausen! Ob ein Yeti im Mondlicht erscheint, ein UFO den Nachthimmel durchschneidet oder Nessi aus den Tiefen des Ozeans auftaucht, das LTB Mystery bietet für Lesehungrige schaurig-spannende Geschichten.
Gruselige Monster treffen auf Aliens
Der Auftaktband versammelt 14 aufregende Comic-Abenteuer aus den geheimen Akten des Entenhausener Archivs. So träumt der kleine Donni beim Anblick eines spektakulären Meteorschauers von einer Begegnung der dritten Art. Als er tatsächlich ein UFO entdeckt, scheint sein Wunsch greifbar nah. Auch Phantomias sieht sich gezwungen, sich mit Monstern einzulassen, denn es gilt, Gustavs Date mit Daisy vor laufenden Kameras gehörig zu sabotieren. Wenn ausgerechnet Gustav beweisen soll, dass es auf der Insel der Ungeheuer keine Monster gibt, ist Ärger vorprogrammiert.
Lesespaß für Groß und Klein gewinnen
