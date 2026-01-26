KAC hat den Ersatz für Kapitän Hundertpfund

Kann auch Flügel spielen

Der 26-Jährige spielt bevorzugt auf der Center-Position, kann aber auch auf den Flügel ausweichen. Der Grund für seine Verpflichtung war sein guter Ruf als zuverlässiger und defensiv verantwortungsbewusster Zwei-Wege-Stürmer. „Es ist allgemein bekannt, dass ein Spieler wie Thomas Hundertpfund, wenn man das Sportliche und das Standing betrachtet, für den EC-KAC nicht zu ersetzen ist. Wir haben uns daher seit seiner Verletzung einige Wochen Zeit gelassen, um einen Spieler zu finden, der möglichst viele der Aspekte, die unser Kapitän einbrachte und wieder einbringen wird, abdeckt. Mit Nolan Moyle hoffen wir, einen solchen Spieler gefunden zu haben, er soll unser Team in den kommenden drei Monaten stärker und wieder variabler machen. Sein Alter deutet darauf hin, dass wir nicht nur kurzfristig mit ihm planen, wir denken, dass er das Potenzial hat, auch über diese Saison hinaus ein Baustein unserer Mannschaft sein zu können. Ob dem so ist, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen“, sagt General Manager Oliver Pilloni.