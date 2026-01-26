KAC hat den Ersatz für Kapitän Hundertpfund

Lange hat es gedauert, jetzt melden die Rotjacken Vollzug! Aus der nordamerikanischen AHL kommt mit Nolan Moyle (US/26) ein universell einsetzbarer Stürmer – er soll den verletzten Kapitän Thomas Hundertpfund ersetzen. Boss Oliver Pilloni: „Er soll unser Team stärker und variabler machen.“
Schon als sich Kapitän Thomas Hundertpfund Mitte Dezember verletzt hatte, gingen die Rotjacken bald auf die Suche nach einem Ersatz. Jetzt wurde mit Nolan Moyle der passende Spieler gefunden. Der Amerikaner ist 1,88 Meter groß, wiegt 90 Kilo und spielte zuletzt bei den Grand Rapids Griffins in der American Hockey League – dabei handelt es sich um das Farmteam von NHL-Klub Detroit Red Wings, für den ja bekanntlich der Klagenfurter Marco Kasper aufläuft. Von 2023 bis 2025 hatte Moyle schon seine erste Station im Ausland, spielte in der russischen KHL für das chinesische Team Kunlun.
Kann auch Flügel spielen
Der 26-Jährige spielt bevorzugt auf der Center-Position, kann aber auch auf den Flügel ausweichen. Der Grund für seine Verpflichtung war sein guter Ruf als zuverlässiger und defensiv verantwortungsbewusster Zwei-Wege-Stürmer. „Es ist allgemein bekannt, dass ein Spieler wie Thomas Hundertpfund, wenn man das Sportliche und das Standing betrachtet, für den EC-KAC nicht zu ersetzen ist. Wir haben uns daher seit seiner Verletzung einige Wochen Zeit gelassen, um einen Spieler zu finden, der möglichst viele der Aspekte, die unser Kapitän einbrachte und wieder einbringen wird, abdeckt. Mit Nolan Moyle hoffen wir, einen solchen Spieler gefunden zu haben, er soll unser Team in den kommenden drei Monaten stärker und wieder variabler machen. Sein Alter deutet darauf hin, dass wir nicht nur kurzfristig mit ihm planen, wir denken, dass er das Potenzial hat, auch über diese Saison hinaus ein Baustein unserer Mannschaft sein zu können. Ob dem so ist, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen“, sagt General Manager Oliver Pilloni.
Trägt die Nummer 67
Moyle – der in Klagenfurt die Rückennummer 67 tragen wird - trifft in den kommenden Tagen in Klagenfurt ein. Wenn die behördlichen Anmeldeprozesse abgeschlossen sind, steigt er in den Spielbetrieb ein.
