Herzlose Wiener setzen Hund in Serbiens Kälte aus

Szenen, die nahegehen

Ein Bettchen wird dem Hund nachgeworfen. Man sieht, wie der große Hund – es könnte sich um einen Dobermann oder einen Rottweiler handeln – wieder ins Auto möchte, doch die Tür vor seiner Nase geschlossen wird. Der Hund umringt daraufhin verzweifelt das Auto, läuft ihm nach, kommt dann zu seinem Bettchen zurück und läuft dem davonfahrenden Auto erneut nach. Dann steht der verlassene Hund allein am Horizont und läuft in das angrenzende riesige Waldgebiet.