Herzlose Wiener setzen Hund in Serbiens Kälte aus

Es ist ein Video, das nicht nur Hundefreunden die Tränen in die Augen treibt. Zu sehen auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera nahe der serbischen Hauptstadt Belgrad: ein Paar, das einen Hund in klirrender Kälte aussetzt und davonfährt. Während nach dem Hund gesucht wird, scheint sicher, dass die Tierquäler Wiener sind.
Drei Minuten und 16 Sekunden dauert der Video-Zusammenschnitt, den das Tierheim „Azil Riska“ am nördlichen Rand der serbischen Hauptstadt veröffentlichte. Laut den Aufnahmen dürften sich die Ereignisse am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr zugetragen haben. Ein schwarzer Wagen taucht auf und bleibt in der Dunkelheit auf einer Schotterfläche vor dem Tierheim stehen. Dann steigt eine Frau aus, zerrt einen Hund grob aus dem Wagen heraus. Im Auto sitzt noch ein Mann.
Szenen, die nahegehen
Ein Bettchen wird dem Hund nachgeworfen. Man sieht, wie der große Hund – es könnte sich um einen Dobermann oder einen Rottweiler handeln – wieder ins Auto möchte, doch die Tür vor seiner Nase geschlossen wird. Der Hund umringt daraufhin verzweifelt das Auto, läuft ihm nach, kommt dann zu seinem Bettchen zurück und läuft dem davonfahrenden Auto erneut nach. Dann steht der verlassene Hund allein am Horizont und läuft in das angrenzende riesige Waldgebiet.
Wiener Kennzeichen klar erkennbar
Noch ist unklar, wo der Vierbeiner sich aktuell befindet – beim Tierheim geblieben ist der Hund jedenfalls nicht. Laut „Hunde-Such-Hilfe Österreich“ und „Bonny Tierschutzverein AK“ handelt es sich bei den Tierquälern um Wiener, auch im ungeschwärzten Video, das der „Krone“ vorliegt, ist das Wiener Kennzeichen am Auto zu sehen. Es soll sich bei dem Pärchen um Floridsdorfer handeln, rechtliche Schritte wurden dem Vernehmen nach bereits eingeleitet.
