Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von Kamera gefilmt

Herzlose Wiener setzen Hund in Serbiens Kälte aus

Wien
26.01.2026 08:00
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

Es ist ein Video, das nicht nur Hundefreunden die Tränen in die Augen treibt. Zu sehen auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera nahe der serbischen Hauptstadt Belgrad: ein Paar, das einen Hund in klirrender Kälte aussetzt und davonfährt. Während nach dem Hund gesucht wird, scheint sicher, dass die Tierquäler Wiener sind. 

0 Kommentare

Drei Minuten und 16 Sekunden dauert der Video-Zusammenschnitt, den das Tierheim „Azil Riska“ am nördlichen Rand der serbischen Hauptstadt veröffentlichte. Laut den Aufnahmen dürften sich die Ereignisse am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr zugetragen haben. Ein schwarzer Wagen taucht auf und bleibt in der Dunkelheit auf einer Schotterfläche vor dem Tierheim stehen. Dann steigt eine Frau aus, zerrt einen Hund grob aus dem Wagen heraus. Im Auto sitzt noch ein Mann. 

Der ausgesetzte Hund versteht nicht, warum seine Besitzer ohne ihn fahren.
Der ausgesetzte Hund versteht nicht, warum seine Besitzer ohne ihn fahren.(Bild: zVg)
Der Hund muss das Auto verlassen, läuft dem Wagen nach und bleibt verzweifelt und alleine ...
Der Hund muss das Auto verlassen, läuft dem Wagen nach und bleibt verzweifelt und alleine zurück.(Bild: Krone KREATIV/zVg)

Szenen, die nahegehen
Ein Bettchen wird dem Hund nachgeworfen. Man sieht, wie der große Hund – es könnte sich um einen Dobermann oder einen Rottweiler handeln – wieder ins Auto möchte, doch die Tür vor seiner Nase geschlossen wird. Der Hund umringt daraufhin verzweifelt das Auto, läuft ihm nach, kommt dann zu seinem Bettchen zurück und läuft dem davonfahrenden Auto erneut nach. Dann steht der verlassene Hund allein am Horizont und läuft in das angrenzende riesige Waldgebiet. 

Der Hund sprintet dem Auto nach, doch es bleibt nicht mehr stehen.
Der Hund sprintet dem Auto nach, doch es bleibt nicht mehr stehen.(Bild: zVg)

Wiener Kennzeichen klar erkennbar
Noch ist unklar, wo der Vierbeiner sich aktuell befindet – beim Tierheim geblieben ist der Hund jedenfalls nicht. Laut „Hunde-Such-Hilfe Österreich“ und „Bonny Tierschutzverein AK“ handelt es sich bei den Tierquälern um Wiener, auch im ungeschwärzten Video, das der „Krone“ vorliegt, ist das Wiener Kennzeichen am Auto zu sehen. Es soll sich bei dem Pärchen um Floridsdorfer handeln, rechtliche Schritte wurden dem Vernehmen nach bereits eingeleitet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 5°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
2° / 5°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
1° / 5°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
1° / 5°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
1° / 5°
Symbol wolkig

krone.tv

Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
249.198 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
213.836 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
198.861 mal gelesen
Mehr Wien
Von Kamera gefilmt
Herzlose Wiener setzen Hund in Serbiens Kälte aus
Krone Plus Logo
Krankheitswelle rollt
Bald wieder Maskenpflicht in Wiens Krankenhäusern?
Letztes Album und Tour
Megadeth: Ein musikalischer Abschied in Würde
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Todeslenker flüchtete
„Martin wurde wie nasser Fetzen liegen gelassen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf