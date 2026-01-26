Kitzbühel-Bilanz? „Zwei Tage hui, ein Tag pfui“

Pfeifer steht hinter seinen Männern

Cheftrainer Marko Pfeifer, der als früherer, langjähriger Slalom-Coach ein enges Verhältnis zu Feller hat, ist bekannt dafür, seinen Athleten Deckung zu geben. Und das nicht nur im Erfolgsfall. „Hinter diesen Männern stehe ich auch. Die arbeiten auch hart“, sagte er auf die Abfahrts-Performance angesprochen. „Es war ein harter Tag. Es nimmt sich ein jeder sehr zu Herzen. Wir sind am Abend mit den Läufern zusammengesessen, es sind alle hiergeblieben. Wir werden da auch wieder Stärke zeigen. Ich stehe zu hundert Prozent hinter den Athleten.“ Es sei insgesamt ein gutes Wochenende gewesen, es werde auch in der Abfahrt wieder anders kommen, meinte er.