„Bin angewidert!“

Hollywood-Schönheiten beziehen gegen ICE Stellung

Society International
26.01.2026 08:21
Olivia Wilde fand am Rande des Sundance Film Festivals in Utah klare Worte gegen die ...
Olivia Wilde fand am Rande des Sundance Film Festivals in Utah klare Worte gegen die US-Einwanderungsbehörde.(Bild: AP/Chris Pizzello)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Ich bin entsetzt und angewidert!“ Nach den tödlichen Schüssen auf den 37-jährigen Alex Pretti in Minnesota beziehen Hollywood-Stars bei den Filmfestspielen von Sundance (Bundesstaat Utah) offen Stellung gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE.

Darunter auch Natalie Portman und Olivia Wilde, die bei ihren Auftritten auf dem roten Teppich einen Anstecker mit der Aufschrift „ICE OUT“ trugen und über die „schrecklichen“ Umstände in den USA offen ihre Meinung sagten.

„Dieses Land leidet und das ist erschütternd“
„Wir sind alle hier, um etwas wirklich Schönes und Hoffnungsvolles im filmischen Erzählen zu feiern“, sagte Wilde gegenüber „Variety“. „Aber dieses Land leidet gerade und das ist erschütternd.“

Am Dekolleté von Olivia Wildes Spitzenkleid prangte ein Anstecker mit dem Slogan „ICE OUT“ – ...
Am Dekolleté von Olivia Wildes Spitzenkleid prangte ein Anstecker mit dem Slogan „ICE OUT“ – nach dem Tod von Alex Pretti ein klares Statement gegen die US-Einwanderungsbehörde.(Bild: AP/Chris Pizzello)

Die „Dr. House“-Schönheit appellierte an ihre Mitbürger, die „neue Normalität“ auf keinen Fall zu akzeptieren: „Ich möchte es nicht normalisieren, im Internet zu sehen, wie Menschen ermordet werden. Es ist widerlich.“

„Es ist gefährlich, Demonstrant zu sein“
Sie forderte dazu auf, die Bürger-Bewegung, die ICE aus dem Bundesstaat werfen will, zu unterstützen: „Wenn wir diese unfassbar kriminelle Organisation delegitimieren können, dann ist es genau das, was wir tun sollten.“ Für die 41-Jährige sei es „inspirierend“ zu sehen, dass im ganzen Land Anti-ICE-Proteste stattfinden: „Es ist inzwischen gefährlich, Demonstrant zu sein – und trotzdem gehen die Menschen in Rekordzahlen weiter auf die Straße.“

Portman äußerte sich bei der Premiere ihres Filmes „The Gallerist“ ebenfalls bei „Variety“ zu den aktuellen Zuständen im Land: „Es ist wirklich unmöglich, nicht über das zu sprechen, was gerade passiert. Und über die Brutalität von ICE, und wie sie sofort gestoppt werden muss.“

Auch Natalie Portman, hier mit ihren Co-Stars Jenna Ortega und Charli xcx, machte ihren Unmut ...
Auch Natalie Portman, hier mit ihren Co-Stars Jenna Ortega und Charli xcx, machte ihren Unmut über die US-Einwanderungsbehörde deutlich.(Bild: AFP/DIA DIPASUPIL)

Dennoch sieht die Oscar-Gewinnerin nicht schwarz für ihr Land: „Die Menschen in den USA treten gerade füreinander ein, schützen einander und kämpfen für ihre Freiheit. Es ist ein zwiespältiger Moment, vor dem Hintergrund eines schmerzenden Landes unseren Film ,The Gallerist‘, auf den wir so stolz sind, ihn zu feiern.“

Bei den Golden Globes vor zwei Wochen hatten bereits Stars wie Mark Ruffalo, Wanda Sykes, Jean Smart, Ariana Grande oder Natasha Lyonne Abzeichen mit den Slogans „BE GOOD“ (in Bezug auf die von ICE-Agenten erschossene Renée Nicole Good) und „ICE OUT“ getragen.

