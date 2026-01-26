Hollywood-Schönheiten beziehen gegen ICE Stellung

„Es ist gefährlich, Demonstrant zu sein“

Sie forderte dazu auf, die Bürger-Bewegung, die ICE aus dem Bundesstaat werfen will, zu unterstützen: „Wenn wir diese unfassbar kriminelle Organisation delegitimieren können, dann ist es genau das, was wir tun sollten.“ Für die 41-Jährige sei es „inspirierend“ zu sehen, dass im ganzen Land Anti-ICE-Proteste stattfinden: „Es ist inzwischen gefährlich, Demonstrant zu sein – und trotzdem gehen die Menschen in Rekordzahlen weiter auf die Straße.“