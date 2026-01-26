Vorteilswelt
Fertig-Bungalow in OÖ

Rekord! In nur 277 Minuten wurde ein Haus gebaut

Oberösterreich
26.01.2026 09:00
In nur vier Stunden, 37 Minuten und 16 Sekunden wurde das komplette Haus aus dem Boden gestampft ...
In nur vier Stunden, 37 Minuten und 16 Sekunden wurde das komplette Haus aus dem Boden gestampft – das ist ein Rekord.(Bild: Thomas Brunner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Was für eine Zeit! Das Familienunternehmen Etzi aus Ried im Traunkreis in Oberösterreich stellte einen Fertig-Bungalow in nur 277 Minuten auf. Jetzt wird das Rekord-Haus versteigert. Der Erlös wird für die Weihnachtsfreude-Aktion der „Krone“ gespendet. 

0 Kommentare

Geht nicht, gibt’s nicht – das dachte man sich wohl bei der Baufirma Etzi in Ried im Traunkreis und wagte einen ganz besonderen Rekordversuch. In unter sieben Stunden sollte ein fertiger Rohbau stehen, inklusive Betondecke, Fenster, Sonnenschutz, Fensterbänken und Haustür.

Am Samstag war es dann in der firmeneigenen Etzi-World so weit. Im Rahmen der „HOM(E)XPO“ wurden Ziegel verlegt, es wurde gehämmert, gebohrt und gebaut, was das Zeug hält.

Am Ende ging alles viel schneller als geplant
Und dann ging alles noch viel schneller als geplant: In nur vier Stunden, 37 Minuten und 16 Sekunden entstand in moderner Systembauweise ein komplettes Haus aus vorgefertigten Ziegelfertigwänden und Fensterkomplettsystemen. Die Besucher kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus und konnten den gesamten Bauprozess live mitverfolgen – vom ersten Handgriff bis zum fertigen Rohbau.

Maximilian und Gerlinde Etzenberger freuen sich über die Top-Leistung ihres Teams beim ...
Maximilian und Gerlinde Etzenberger freuen sich über die Top-Leistung ihres Teams beim Rekordbau.(Bild: Thomas Brunner)
(Bild: Thomas Brunner)
(Bild: Thomas Brunner)
(Bild: Thomas Brunner)
(Bild: Thomas Brunner)

Der Rekordversuch zeigte eindrucksvoll, wie effizient, präzise und perfekt aufeinander abgestimmt zeitgemäßer Hausbau in Ziegelmassivbauweise heute umgesetzt werden kann.

„Ergebnis perfekter Planung“
„Mit diesem Rekordversuch wollten wir zeigen, was heute im modernen Hausbau möglich ist. Einen kompletten Rohbau aus Ziegelfertigwänden inklusive Fenster und Sonnenschutz in nur vier Stunden, 37 Minuten und 16 Sekunden zu errichten, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis perfekter Planung, eingespielter Teams und eines durchdachten Systems. Dieser Rekord steht sinnbildlich für unseren Anspruch, Häuser effizient, hochwertig und zukunftssicher zu bauen“, freut sich Geschäftsführer Maximilian Etzenberger.

Zitat Icon

Mit diesem Rekordversuch wollten wir allen zeigen, was heute im modernen Hausbau schon alles möglich ist.

Geschäftsführer Maximilian Etzenberger

Den Besuchern wurde übrigens noch viel mehr geboten. Ergänzt wurde die Fachmesse durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Beim Showkochen mit Spitzenkoch Dominik Süss kamen auch Gourmets auf ihre Kosten.

Das im Rahmen des Rekordversuchs errichtete Haus – ein moderner Bungalow mit 100 m² Wohnfläche – wird versteigert. Der Erlös kommt unter anderem der Weihnachtsfreude der „Krone“ zugute, die Familien in Not in Oberösterreich unterstützt. Noch bis zum 28. Februar kann für den guten Zweck geboten werden. Hier geht‘s zur Versteigerung!

Oberösterreich

