Rekord! In nur 277 Minuten wurde ein Haus gebaut

Am Ende ging alles viel schneller als geplant

Und dann ging alles noch viel schneller als geplant: In nur vier Stunden, 37 Minuten und 16 Sekunden entstand in moderner Systembauweise ein komplettes Haus aus vorgefertigten Ziegelfertigwänden und Fensterkomplettsystemen. Die Besucher kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus und konnten den gesamten Bauprozess live mitverfolgen – vom ersten Handgriff bis zum fertigen Rohbau.