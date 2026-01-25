Videos lassen an Notwehr-Darstellung zweifeln

Mit Handy Beamte gefilmt?

Ein von US-Medien weit verbreitetes Video, dessen Echtheit die Nachrichtenagentur AFP nicht bestätigen konnte, zeigt Pretti mit einem Handy in der Hand, wie er Beamte auf einer schneebedeckten Straße filmt und den Verkehr regelt. Nachdem ein Beamter eine Demonstrantin auf dem Gehsteig zu Boden stößt, stellt sich der 37-Jährige zwischen die beiden und wird mit Reizgas besprüht.