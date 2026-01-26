Unbekannter rammt Skifahrer: Helm zertrümmert!

Völlig desorientiert im Tal

Der verletzte Einheimische konnte laut den Ermittlern noch eigenständig zur Talstation abfahren, wo er auf seine Tochter traf. Aufgrund der völligen Desorientiertheit des Vaters brachte diese ihn sofort zu einem ortsansässigen Arzt. „Dieser stellte beim 51-Jährigen eine schwere Gehirnerschütterung sowie Prellungen am Becken fest“, so die Polizei weiter.