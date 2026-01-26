Vorteilswelt
Mit Kopf auf Piste

Unbekannter rammt Skifahrer: Helm zertrümmert!

Tirol
26.01.2026 08:14
Der Einheimische erlitt beim Unfall eine schwere Gehirnerschütterung und Prellungen ...
Der Einheimische erlitt beim Unfall eine schwere Gehirnerschütterung und Prellungen (Symbolbild).(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Ein schrecklicher Skiunfall mit Fahrerflucht beschäftigt die Polizei in Tirol: Ein 51-jähriger Einheimischer wurde im Kühtai von einem Unbekannten gerammt, woraufhin er zu Sturz kam und sein Helm zertrümmert wurde. Trotz völliger Desorientierung konnte sich der Verletzte ins Tal retten – dort leitete seine Tochter die erforderlichen Maßnahmen ein.

Am Montag wandte sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit – der Unfall hatte sich bereits am frühen Freitagnachmittag im Skigebiet Kühtai ereignet. Der 51-Jährige sei gegen 13.15 Uhr auf der rot markierten Piste Nr. 10 von der Drei Seen Hütte kommend in Richtung Talstation der Drei Seen Bahn gefahren, als es plötzlich krachte!

Von hinten niedergefahren
„Ungefähr auf halber Strecke wurde er auf einem flachen Teilstück von hinten niedergefahren, woraufhin er stürzte und vermutlich mit dem Kopf hart auf der Piste aufschlug. Dabei brach sein Helm, den er zum Unfallzeitpunkt trug“, schildert die Polizei den schrecklichen Unfallhergang.

Zitat Icon

Der ortsansässige Arzt stellte beim 51-Jährigen eine schwere Gehirnerschütterung sowie Prellungen am Becken fest.

Die Polizei

Völlig desorientiert im Tal
Der verletzte Einheimische konnte laut den Ermittlern noch eigenständig zur Talstation abfahren, wo er auf seine Tochter traf. Aufgrund der völligen Desorientiertheit des Vaters brachte diese ihn sofort zu einem ortsansässigen Arzt. „Dieser stellte beim 51-Jährigen eine schwere Gehirnerschütterung sowie Prellungen am Becken fest“, so die Polizei weiter.

Der Mediziner veranlasste die Überstellung des Verletzten. Die Rettung brachte ihn in die Klinik nach Innsbruck. Vom Unfallverursacher fehlt bis dato jede Spur. Die Polizei hofft jetzt auf mögliche Augenzeugen.

Der bisher unbekannte Zweitbeteiligte und mögliche Unfallzeugen werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Oetz (Tel.: 059 133/7106) zu melden.

