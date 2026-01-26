Vorteilswelt
Südrussland in Angst

Feuer und Zerstörung nach heftigem Drohnenangriff

Außenpolitik
26.01.2026 07:50
Die Region Krasnodar gerät immer wieder ins Visier von Angreifern (Archivbild).
Die Region Krasnodar gerät immer wieder ins Visier von Angreifern (Archivbild).(Bild: Astra)
Von krone.at

Erneut ist Russland von einem schweren Drohnenangriff heimgesucht worden. Diesmal traf es die südrussische Stadt Slawjansk-na-Kubani.

Nach dem Absturz von Drohnenfragmenten sind örtlichen Angaben zufolge in zwei Betrieben Brände ausgebrochen und sieben Einfamilienhäuser beschädigt worden. Eine Person wurde dabei verletzt, wie das regionale Notfallzentrum mitteilte.

Um welche Unternehmen es sich genau handelt, ließ die Behörde offen. In der Stadt befindet sich unter anderem eine private Raffinerie, die auch für den Export produziert.

Das russische Verteidigungsministerium gab den Abschuss von 40 ukrainischen Drohnen in der Nacht auf Montag bekannt, davon 34 in der Region Krasnodar, wo Slawjansk-na-Kubani liegt.

Lesen Sie auch:
Augenzeugen sprechen gar von „mehreren Bomben“.
Mega-Explosion
Kiew: Putins Rakete traf russisches Wohnhaus
21.01.2026
Ukraine schlägt zurück
Tödliche Drohnenattacke und Brände in Russland
24.07.2025

Gefahr für Leib und Leben
Die Ukraine verteidigt sich seit knapp vier Jahren gegen eine russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie auch Ziele in Russland – überwiegend in den Grenzregionen – an. Das Außenministerium rät daher dringend von nicht unbedingt notwendigen Reisen in Gebiete, die an die Ukraine angrenzen, ab.

