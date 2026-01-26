Gewinnen Sie ein Package von Jägermeister Orange

Jägermeister ist eine der angesagtesten Premium-Kräuterliköre weltweit. Mit seiner Rezeptur basierend auf 56 Kräutern, Blüten und Wurzeln hat er vor 90 Jahren seinen Erfolgslauf gestartet. Jetzt bringt Jägermeister mit Jägermeister ORANGE eine neue Sorte auf den Markt und mit der „Krone“ können Sie ein limitiertes Winterpackage dazu gewinnen.
Folgt dem Ruf des Hirsches in die angesagtesten Skiregionen Österreichs und gewinnt passend dazu ein Package für stylische Après-Ski Momente! Für alle Meister, die bestens für einen sonnengereiften Winter vorbereitet sein wollen, verlost Jägermeister ORANGE ein limitiertes Winterpackage bestehend aus:
Apres-Ski Tour 2026
Gute Nachrichten für alle, die mit dem Jägermeister ORANGE Rudel Österreichs Berge und Täler unsicher machen wollen: Die Après-Ski Tour 2026 bringt Jägermeister ORANGE in die beliebtesten Skigebiete des Landes. Im Mittelpunkt der Tour stehen Verkostungen, Gewinnspiele und als Stargast die Musikerin und Influencerin Billie Steirisch. Als Host, Stimmungsmacherin und musikalischer Überraschungsgast sorgt sie für Schmäh und unvergessliche Momente. In der kommenden Woche ist das Jägermeister ORANGE Rudel Team noch bei folgenden Tourstopps
Mehr zur Tour & alle Stopps finden Sie HIER.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost nun das limitiertes Winterpackage von Jägermeister ORANGE unter allen Teilnehmern des Gewinnspiels. Also gleich mitmachen und sich das Winterpackage von Jägermeister Orange sichern. Teilnahmeschluss ist der 2. Februar, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone kocht“ – Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
