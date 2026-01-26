Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Apres-Ski Tour

Gewinnen Sie ein Package von Jägermeister Orange

Gewinnspiele
26.01.2026 09:00
(Bild: Jaegermeister Österreich)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jägermeister ist eine der angesagtesten Premium-Kräuterliköre weltweit. Mit seiner Rezeptur basierend auf 56 Kräutern, Blüten und Wurzeln hat er vor 90 Jahren seinen Erfolgslauf gestartet. Jetzt bringt Jägermeister mit Jägermeister ORANGE eine neue Sorte auf den Markt und mit der „Krone“ können Sie ein limitiertes Winterpackage dazu gewinnen. 

0 Kommentare

Folgt dem Ruf des Hirsches in die angesagtesten Skiregionen Österreichs und gewinnt passend dazu ein Package für stylische Après-Ski Momente! Für alle Meister, die bestens für einen sonnengereiften Winter vorbereitet sein wollen, verlost Jägermeister ORANGE ein limitiertes Winterpackage bestehend aus:

  • 60er-Automat 0,02l-Flaschen Jägermeister ORANGE
  • Jägermeister ORANGE Haube für warme Ohren und eine Extraportion Style in der Après-Ski Bar
  • Jägermeister Sportbrille „Recycled Edition“, die Durchblick und Nachhaltigkeit auf meisterliche Weise verbindet
Gewinnen Sie ein Winterpackage von Jägermeister.
Gewinnen Sie ein Winterpackage von Jägermeister.(Bild: Jägermeister Österreich, Adobe stock -vxnaghiyev)

Apres-Ski Tour 2026 
Gute Nachrichten für alle, die mit dem Jägermeister ORANGE Rudel Österreichs Berge und Täler unsicher machen wollen: Die Après-Ski Tour 2026 bringt Jägermeister ORANGE in die beliebtesten Skigebiete des Landes. Im Mittelpunkt der Tour stehen Verkostungen, Gewinnspiele und als Stargast die Musikerin und Influencerin Billie Steirisch. Als Host, Stimmungsmacherin und musikalischer Überraschungsgast sorgt sie für Schmäh und unvergessliche Momente. In der kommenden Woche ist das Jägermeister ORANGE Rudel Team noch bei folgenden Tourstopps

  • 29 Jänner – Wagrain & Flachau
  • 30. Jänner – Obertauern
  • 31. Jänner – Saalbach

Mehr zur Tour & alle Stopps finden Sie HIER

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost nun das limitiertes Winterpackage von Jägermeister ORANGE unter allen Teilnehmern des Gewinnspiels. Also gleich mitmachen und sich das Winterpackage von Jägermeister Orange sichern. Teilnahmeschluss ist der 2. Februar, 09:00 Uhr. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone kocht“ – Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
250.139 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
214.529 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
207.060 mal gelesen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf