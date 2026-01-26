Gewinnen Sie ein Package von Jägermeister Orange

Apres-Ski Tour 2026

Gute Nachrichten für alle, die mit dem Jägermeister ORANGE Rudel Österreichs Berge und Täler unsicher machen wollen: Die Après-Ski Tour 2026 bringt Jägermeister ORANGE in die beliebtesten Skigebiete des Landes. Im Mittelpunkt der Tour stehen Verkostungen, Gewinnspiele und als Stargast die Musikerin und Influencerin Billie Steirisch. Als Host, Stimmungsmacherin und musikalischer Überraschungsgast sorgt sie für Schmäh und unvergessliche Momente. In der kommenden Woche ist das Jägermeister ORANGE Rudel Team noch bei folgenden Tourstopps