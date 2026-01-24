Superleichter Supersportler kommt noch dieses Jahr

Noch in diesem Jahr soll in Europa mit dem SC01 ein neuer Elektrosportwagen an den Start gehen. Über 400 PS, Allrad mit Abschaltfunktion und weniger als 1,4 Tonnen Gewicht sprechen für sich.
Im Jahr 2022 hat der chinesische Boutique-Tuner Tianjin Gongjiangpai Auto Technology unter dem Projektnamen „Small Sports Car“ einen radikal puristischen Elektro-Sportwagen vorgestellt. Der leichte Zweisitzer erinnerte dabei nicht zufällig an Ikonen wie den Lotus Elise.
Nach dem Einstieg der Jiangxi Jiangling Group New Energy Vehicle (JMEV) – einem Joint Venture der Renault-Gruppe mit Jiangling Motors - nahm das Projekt spürbar Fahrt auf. Unter dem Namen SC01 ging der Zweisitzer im April 2025 zunächst in China an den Start.
1000 Stück, handverlesen
Parallel dazu wurde das Projekt SC01 Europe initiiert. Die Europa-Organisation hat inzwischen offiziell bestätigt, dass der SC01 noch in diesem Jahr in einer angepassten Version auf den Markt kommen soll. Geplant ist eine limitierte Auflage von 1000 Exemplaren. Die Vergabe erfolgt nicht frei, sondern über ein Auswahl- und Einladungssystem. Produziert werden soll der elektrische Sportwagen ab 2026 in Italien.
Trotz elektrischem Allradantrieb soll der SC01 weniger als 1,4 Tonnen wiegen, der Sprint von null auf 100 km/h soll in unter drei Sekunden möglich sein. Ungewöhnlich ist die Möglichkeit, den Allradantrieb auf reinen Front- oder Heckantrieb umzuschalten – eine Option, die bei fahraktiven Kunden für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen dürfte.
Mit der Batterieposition direkt hinter den Sitzen schlägt der Zweisitzer eine Brücke zum Mittelmotor-Layout klassischer Sportwagen. Der Akku bietet 60 kWh und über 500 Kilometer Reichweite nach chinesischem Messzyklus, was auf rund 350 km nach WLTP schließen lässt. Die beiden Motoren leisten zusammen 320 kW/430 PS.
Hinzu kommt eine umfangreiche Fahrwerkskonfigurierbarkeit mit weitreichenden Sturz-, Spur- und Geometrieeinstellungen, wie man sie sonst eher aus dem Motorsport kennt.
Welche dieser technischen Lösungen in die europäische Version übernommen werden, lässt SC01 Europe derzeit offen. Weitere Details zu Technik, Preisen und Märkten sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
Über Preise wurde jedoch schon gesprochen: In China rechnet man mit einem Einstiegspreis von umgerechnet 40.000 Euro.
