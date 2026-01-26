Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

VR-Action in Wien

„Squid Game“: Hier geht‘s ums nackte Überleben!

Freizeit
26.01.2026 16:29
Porträt von Peter Wiesmeyer
Porträt von Harald Dworak
Von Peter Wiesmeyer und Harald Dworak

Beim Streaming-Serienhit „Squid Game“ kämpfen Menschen in scheinbar harmlosen Kinderspielen ums nackte Überleben. Jetzt gibt es die Mini-Games als spannendes VR-Erlebnis mitten in Wien. Ein unerschrockenes „Krone“-Duo hat es für Sie getestet (oben im Video).

0 Kommentare

„Rotes Licht!“ Auweia, jetzt bloß still halten. Aber ich zittere. Nicht vor Kälte, mir ist inzwischen sogar ziemlich warm. Auch nicht vor Angst, obwohl mich zwei große Augen fixieren. Mich schüttelt es vielmehr vor ... lachen!

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Freizeit
Krone Plus Logo
VR-Action in Wien
„Squid Game“: Hier geht‘s ums nackte Überleben!
Krone Plus Logo
Wie beim (Mit-)Gähnen
Sie lieben Süß? Dann sind Sie es wohl auch selbst
Krone Plus Logo
Neuer Discotrend
Party mit 40! „Ich sehe nur lachende Gesichter“
Astro-Wochenüberblick
Astrologin: „Ordentlicher Sturm baut sich auf“
Krone Plus Logo
Die besten Tipps
Online-Dating ab 50: So klappt es mit der Liebe
krone.at
krone.at

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine