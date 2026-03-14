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Frauen-Bundesliga

Austria setzt sich bei Red Bull Salzburg 1:0 durch

Frauenfußball
14.03.2026 16:32
Lena Triendl
Lena Triendl(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Frauen der Wiener Austria ziehen in der Fußball-Bundesliga weiter unbeirrt ganz oben ihre Kreise!

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Die „Veilchen“ gewannen nach der Länderspiel-Pause am Samstag ihre Auswärtspartie bei Red Bull Salzburg 1:0, Lena Triendl schoss die Gäste zum Sieg (39.).

Neun Zähler Vorsprung auf St. Pölten
In 15 Spielen hält die Austria bei 14 Siegen und einem Remis, in der Tabelle hat das Team von Coach Stefan Kenesei momentan neun Zähler Vorsprung auf St. Pölten. Die Niederösterreicherinnen sind eine Partie im Rückstand.

Sturm Graz siegte beim USV Neulengbach spät 1:0, der Viertplatzierte hat – sechs Zähler vor dem Fünften aus Salzburg – sehr gute Chancen auf das Meister-Play-off. Die LASK-Frauen gewannen bei Schlusslicht Südburgenland/Hartberg 1:0, sind aber raus aus dem Rennen um die Top-4.

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