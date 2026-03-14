Austria setzt sich bei Red Bull Salzburg 1:0 durch

Sturm Graz siegte beim USV Neulengbach spät 1:0, der Viertplatzierte hat – sechs Zähler vor dem Fünften aus Salzburg – sehr gute Chancen auf das Meister-Play-off. Die LASK-Frauen gewannen bei Schlusslicht Südburgenland/Hartberg 1:0, sind aber raus aus dem Rennen um die Top-4.